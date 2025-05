Premio Volpini a Lucia Capuzzi, dal Perù di papa Leone XIV

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si è svolta presso una gremita sala della Concordia del Comune di Fano la 14^ edizione del Premio giornalistico nazionale “Valerio Volpini” organizzato dal settimanale delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino “Il Nuovo Amico” con il patrocinio del Comune. Premiata l’inviata di Avvenire Lucia Capuzzi in video collegamento da Chiclayo, la “città di papa Leone XIV” in Perù. La giornalista è stata intervistata da Maria Peri ed ha ricevuto il prestigioso riconoscimento con la seguente motivazione: “Voce di un giornalismo dal volto umano, agli incroci di latitudini e storie tutte da conoscere”. Per lei la penna realizzata a mano dal giovane artigiano fanese con sindrome di Down, Manuel de March, e la targa del celebre artista Raimondo Rossi con l’effigie di Valerio Volpini, che negli ultimi anni di vita fu un prezioso collaboratore del Nuovo Amico. La presenza del vescovo emerito di Loreto, Giovanni Tonucci, ha permesso di ricordare il ruolo del fanese Volpini, figura di spicco del giornalismo e della letteratura del Novecento, che ricoprì il ruolo di direttore dell’“Osservatore Romano” sotto la guida tre pontefici.

Quest’anno poi la manifestazione è stata anche un momento per premiare i partecipanti al concorso “Fotografi di Speranza”, indetto dal settimanale interdiocesano in occasione del pellegrinaggio giubilare del 22 febbraio scorso. Un avvenimento unico per vivere l’appuntamento di Roma in maniera del tutto singolare. Infatti, ben 1300 fedeli accompagnati dall’arcivescovo di Pesaro e di Urbino, Sandro Salvucci e dal vescovo di Fano, Andrea Andreozzi, hanno compiuto il pellegrinaggio a bordo di un treno speciale messo a disposizione da Ferrovie dello Stato. In quell’occasione oltre 300 partecipanti hanno inviato i propri scatti fotografici per partecipare al concorso. Si tratta di fotografie che raccontano le emozioni di una giornata particolare. La giuria ha selezionato dieci immagini che sono state così premiate. Per l’occasione era presente anche Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche che, con don Francesco Pierpaoli, parroco di San Paolo di Fano e la giovane Michela Savelli hanno saputo introdurre i presenti in un percorso tra arte e fede alla scoperta delle bellezze di Roma e del Giubileo. L’iniziativa, sostenuta dalla Cassa di Risparmio di Fano, si è conclusa con la benedizione dei vescovi di Fano di Pesaro e Urbino.

