Presentata la VII edizione del Festival Percorsi

Pesaro – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Festival Percorsi: questa mattina, alla Casa delle Donne di Pesaro, è stata presentata l’edizione 2025, in programma dall’8 al 10 maggio, che porterà in città una nuova ondata di riflessioni, spettacoli e attivismo femminista. Quest’anno, il Festival ha scelto di affacciarsi sul mondo con una lente inedita e necessaria: “Il caleidoscopio femminista”, un invito a leggere le discriminazioni come intrecciate e interdipendenti. Il Festival è promosso da Percorso Donna, associazione che dal 2009 lavora sul territorio per contrastare la violenza di genere attraverso azione, formazione e sensibilizzazione. Percorsi 2025 gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e del Patrocinio del Comune di Pesaro.

Un’immagine potente, evocata fin dalle prime parole di Mariangela Siepi, presidente dell’associazione, che ha aperto la conferenza stampa con un pensiero tanto semplice quanto rivoluzionario:

«Innescare una rivoluzione culturale capace di eliminare ogni forma di violenza contro le donne e ridisegnare una società inclusiva e accogliente per tutte e tutti.»

Siepi ha ricordato come il Festival incarni l’identità di Percorso Donna: «Ogni edizione intreccia prevenzione, conoscenza e contrasto, parlando alle persone attraverso l’arte, la cultura, la formazione.»

Il caleidoscopio delle differenze

Laura Martufi, direttrice del Festival, ha illustrato il cuore tematico della settima edizione:

«Quest’anno ci siamo affacciate al femminismo intersezionale. Non possiamo più ignorare che

diverse forme di discriminazione si intrecciano e si rafforzano a vicenda: sessismo, razzismo, abilismo, omotransfobia. Solo intrecciando le nostre lotte possiamo sperare di spezzarle.»

Un percorso, quello del Festival, pensato come un viaggio collettivo:

«Le gemme dei nostri eventi ruotano nel caleidoscopio e formano un’immagine nuova: una realtà colorata, intersezionale, che dobbiamo essere pronti e pronte ad accogliere.»

A presentare il programma è intervenuta Elisabetta Furlani, direttrice del Festival con Laura Martufi. «Iniziamo con l’Ametista Viola, l’8 maggio alla Galleria Rossini, inaugurando la mostra dell’illustratrice Gra.phichette. Seguiranno spettacoli, incontri con le scuole, conferenze e laboratori, per raccontare le discriminazioni anche attraverso il linguaggio della poesia, della letteratura, del cinema.»

Furlani ha anche sottolineato l’importanza del lavoro con i più giovani:

«Abbiamo scelto di parlare di intersezionalità con gli studenti e le studentesse, partendo dalla serie Prisma e dalla poesia di Giovanna Cristina Vivinetto. Un linguaggio accessibile, capace di smuovere domande e riflessioni.» E ha inoltre sottolineato l’impegno del Festival per l’accessibilità «In alcuni eventi, come i Drink Talk, sarà presente l’interprete LIS, perché crediamo che l’inclusione debba essere concreta e non solo dichiarata.»

Le istituzioni al fianco del cambiamento

Presente alla conferenza anche Sara Mengucci, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pesaro, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e del Sindaco Andrea Biancani:

«In ogni iniziativa di Percorsi si respira un pensiero culturale, politico e sociale profondo. Il collegamento tra femminismo e lotta a tutte le discriminazioni è fondamentale per costruire una città più inclusiva.»

Mengucci ha ribadito:

«Siamo felici che Percorsi sia stato inserito ufficialmente tra le iniziative culturali più importanti della città. È fondamentale avvicinare i giovani ai valori di parità, usando i loro linguaggi e strumenti.»

Al sostegno istituzionale si è aggiunto quello delle imprese responsabili.

Sara Antico, per La Saponaria, ha raccontato il senso della partecipazione dell’azienda:

«Collaboriamo con Percorso Donna da anni. Promuovere la parità di genere fa parte della nostra missione, dentro e fuori dall’azienda. Quest’anno ospiteremo un evento di ecofemminismo e autoproduzione perché crediamo che piccoli gesti possano generare grandi cambiamenti.»

L’alleanza educativa

Federica Maria Panicali, presidente della Fondazione Wanda di Ferdinando, ha voluto sottolineare l’importanza dell’educazione come strumento di cambiamento:

«Educare al rispetto e alla libertà è il primo passo per combattere la violenza di genere. I diritti non sono mai acquisiti per sempre, vanno ribaditi ogni giorno. Percorso Donna fa questo lavoro con competenza, costanza e passione.»

E ha concluso con un elogio sincero:

«Ogni anno pensiamo: che meraviglia è venuto fuori! Ogni anno Percorsi riesce a stupire, a essere stimolante, interessante e… caleidoscopico.»

Tre giorni per cambiare il punto di vista

Il Festival Percorsi 2025 si aprirà il 4 maggio con l’anteprima della mostra alla Galleria Rossini.

L’8 maggio, l’inaugurazione ufficiale accenderà la città: si partirà con il vernissage della mostra di Beatrice Fanzaga, in arte Gra.phichette, una giovane illustratrice capace di dare voce all’interiore femminile troppo spesso taciuto. In serata, ci si sposterà al Teatro Sperimentale per l’intenso spettacolo Un’ultima cosa con Concita De Gregorio ed Erica Mou, una riflessione potente su libertà e autodeterminazione femminile.

Il 9 maggio sarà una giornata di incontri e scoperte.

La mattina sarà dedicata alle scuole superiori della città, con il dialogo tra diritto e poesia che vedrà protagonisti Giovanna Cristina Vivinetto e l’avvocato Vincenzo Miri: un’occasione per parlare di identità, discriminazione e diritti partendo anche dalla serie Prisma. Nel pomeriggio, spazio alla memoria e all’arte dimenticata: l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi ospiterà la conferenza con Massimo Pulini e la storica dell’arte Federica Facchini dedicata a Elisabetta Sirani, seguita dall’inaugurazione della mostra a Palazzo Perticari Signoretti.

La sera, un calice in mano e tante parole da condividere nel Drink Talk – Sorsi di Femminismo con Laura Marziali di C’è tempo Odv e Asia D’Arcangelo, per riflettere sulla salute delle donne e sui diritti di accesso alle cure.

L’evento sarà reso accessibile con la presenza dell’interprete LIS.

Il 10 maggio il Festival si sposterà tra le colline: alla sede de La Saponaria, l’attivista Federica Fabrizio (Federippi) parlerà di ecofemminismo e condurrà un laboratorio di autoproduzione aperto a tuttə.

Nel pomeriggio, alla Chiesa della Maddalena, si parlerà di giustizia mestruale con l’intervista a Corinna De Cesare, fondatrice di The Period Off, a cura di Emanuela Giampaoli di La Repubblica. Si tornerà poi alla Galleria Rossini per un nuovo Drink Talk – Sorsi di Femminismo con la creator Dalila Bagnuli, dedicato alla body positivity e alla cultura dell’autodeterminazione.

Gran finale sabato sera al Teatro PAC con Principesse e sfumature, lo spettacolo di Chiara Becchimanzi che attraverso ironia e teatro racconta l’inclusione e la libertà.

La festa conclusiva sarà affidata all’energia di DJ Cobra al ristorante Alla Volta, per celebrare insieme questa settima edizione caleidoscopica. Tutti gli eventi del Festival Percorsi sono gratuiti, ad eccezione dello spettacolo Un’ultima cosa con Concita De Gregorio ed Erica Mou, in programma l’8 maggio al Teatro Sperimentale. Per partecipare agli eventi a numero chiuso (in particolare il laboratorio con Federica Fabrizio alla Saponaria e la visita alla mostra a Palazzo Perticari Signoretti), è richiesta la prenotazione online tramite i moduli dedicati, accessibili dal sito ufficiale.

Tutte le informazioni aggiornate, le prenotazioni e il programma completo sono disponibili su:

https://percorsodonna.com/programma_percorsi/programma-percorsi-2025/

Programma completo e prenotazioni:

 https://percorsodonna.com/programma_percorsi/programma-percorsi-2025/

 Contatti stampa: Marica Bruno cell 3928684733

