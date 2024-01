Presentato BacalàFest e GiroBacalà 2024

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – E’ in programma dal 1 febbraio al 30 marzo la nuova edizione del BacalàFest – Festival del baccalà, stoccafisso nelle terre di Pesaro-Urbino che da quest’anno si apre anche alla partecipazione di Ristoranti di altre province marchigiane. Ad organizzarla, come ogni anno, è l’associazione di cultura enogastronomica Viandanti dei Sapori con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano. Collaborano le associazioni O.L.E.A., Confraternita del Brodetto, Compagnia del Baccalà, Accademia Italiana della Cucina e A.I.S. Pesaro,

La novità da quest’anno è la partecipazione all’organizzazione e il sostegno di Confcommercio Marche Nord.

L’evento, con il tradizionale GiroBacalà, vede ancora una volta la partecipazione di numerosi ristoranti e trattorie della provincia, e non solo, ad un gustoso tour gastronomico nelle Terre di Pesaro e Urbino e non solo, che accompagnerà anche i palati più esigenti alla scoperta delle tante declinazioni locali di un piatto storico fino al 30 marzo prossimo.

E’ stato presentato presso l’ufficio turismo di Fano.

“Si rinnova anche quest’anno, – ha evidenziato Giorgio Sorcinelli, ideatore e responsabile della kermesse – l’appuntamento che i Viandanti dei Sapori dedicano da oltre 30 anni al baccalà e allo stoccafisso: BacalàFest, con GiroBacalà che vede da sempre la partecipazione di numerosi ristoranti e trattorie delle Terre di Pesaro e Urbino, e, a partire da quest’anno, orgogliosi di annunciare che l’evento riveste carattere regionale, estendendosi ad altri esercizi di altre province marchigiane.

Un evento dedicato a coloro che ci hanno trasmesso i tanti segreti e l’esperienza di preparare ricette, coloro che ci hanno insegnato, a volte obbligandoci, ad apprezzare questo alimento ormai tra i più tradizionali… le nostre mamme e le nostre nonne e con questa iniziativa vogliamo rendergli onore e riconoscenza.

Speriamo così di contribuire a valorizzare la tradizione e promuovere la cultura e il consumo di uno dei prodotti del mare, tra i più salutari e versatili in cucina, il baccalà o lo stoccafisso, una volta denominati “la bistecca dei poveri” e ora alimenti ricchi, della tradizione culinaria locale e nazionale di mare e di terra e l’olio extravergine di oliva, principe della cucina, in un evento popolare riservato agli appassionati di questa eccellenza gastronomica”.

Da quest’anno Confcommercio Marche Nord partecipa e collabora direttamente all’organizzazione dell’evento: “Abbiamo deciso di affiancare – ha proseguito il direttore generale Amerigo Varotti – gli storici organizzatori di questa manifestazione veramente importante per la valorizzazione delle tipicità e delle produzioni enogastronomiche del territorio. Sia il baccalà che lo stoccafisso hanno una lunga tradizione nel mondo della ristorazione della nostra regione e della nostra provincia, per questo, nell’ambito delle attività di potenziamento del settore dei pubblici esercizi e del mondo della ristorazione abbiamo deciso di collaborare fortemente all’organizzazione da quest’anno, e per gli anni futuri, di questa manifestazione. C’è un grande coinvolgimento da parte di tutti gli attori protagonisti del settore dei vini della nostra provincia e con le produzioni olearie del nostro territorio. Confcommercio, che è la più grande Organizzazione del settore dei pubblici esercizi e della ristorazione non poteva non far parte della squadra. Per questo auguriamo a tutti i ristoranti che partecipano all’iniziativa e anche a chi partecipa alle due ‘gare’ che si svolgeranno al ristorante Alla Lanterna della famiglia Cerioni un grande successo per questa ennesima iniziativa che valorizza il nostro territorio”.

L’assessore al turismo Etienn Lucarelli e la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli si sono complimentati con gli organizzatori per il valore della manifestazione che contribuisce a promuovere il territorio e le sue eccellenze e per la capacità di fare squadra, fondamentale per il successo della stessa.

Flavio Cerioni del ristorante Alla Lanterna si è soffermato sulle disfide gastronomiche sempre appassionanti e sentite, che vedono 100-120 ospiti ogni serata, e sull’importanza di questo evento capace di crescere edizione dopo edizione.

Nel suo intervento Francesco Fragomeno, uno dei coordinatori, ha sottolineato come sia fondamentale collaborare tra associazioni ed enti per lo sviluppo di un turismo enogastronomico.

Ha concluso la vicepresidente di Confcommercio Barbara Marcolini: “Dietro questa manifestazione c’è la capacità di fare rete, oggi più che mai determinante. Siamo molto contenti di collaborare per contribuire a valorizzare le tante eccellenze enogastronomiche e soprattutto per sostenere concretamente i nostri ristoranti”.

Il più gustoso tour del territorio provinciale, dunque, golosa appendice alla XXXV edizione di Sapori e Aromi d’Autunno, organizzata sempre dall’Associazione Viandanti dei Sapori, è un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria che da sempre è presente sulle nostre tavole e si è trasformato da piatto “povero” in una ricetta ricercatissima ed apprezzata della cucina popolare e ricco richiamo anche per il turismo enogastronomico del territorio.

Fino al prossimo 30 marzo, gli appassionati “viandanti dei sapori” potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 € (per il baccalà) e 18 € (per lo stoccafisso).

La 13^ Disfida gastronomica Stoccafisso e Baccalà

Ma oltre a questo, è già possibile prenotare il proprio posto (0721.88474 – per le prenotazioni) alla due DISFIDE GASTRONOMICHE: quella regionale, che vedrà lo scontro “all’ultimo baccalà” tra 7 Cuochi amatoriali MERCOLEDI’ 24 GENNAIO e quella nazionale che vedrà il testa a testa tra 7 Cuochi professionisti, MERCOLEDI’ 31 GENNAIO, di altrettanti Ristoranti, provenienti da Marche, FVG e Puglia.

Ecco i ristoranti che aderiscono al GiroBacalà 2024:

Il Baccalà è servito…. Buon appetito !!