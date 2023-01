Presentato il libro “Quattro passi con le ruote”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “La disabilità non è un mondo a parte, ma è parte del mondo”: è così che la dott.ssa Maria Pia Paolinelli, presidente di ANIEP Ancona, ha introdotto la presentazione del libro “Quattro passi con le ruote – Guida personale alla natura accessibile nelle Marche” avvenuta domenica 21 gennaio alle ore 17 al Centro Commerciale Conero. Gli autori Stefano Occhialini e Lara Lucchetti hanno raccontato la genesi di questo volume che contiene i percorsi accessibili, testati personalmente, per conoscere le bellezze delle Marche: una guida pensata per chi ha problemi di mobilità, ma che può essere utile a tutti coloro che vogliono andare alla ricerca delle grandi e piccole sorprese che la natura sa offrire, nello splendido territorio marchigiano. 19 schede per altrettante destinazioni, dalla costa alla fascia collinare e montana, con informazioni tecniche sull’accessibilità (pendenza del percorso, tipi di substrato, difficoltà e così via) e sulle caratteristiche naturalistiche e paesaggistico-ambientali di ogni singola area. Stefano, che si muove in carrozzina, e Lara hanno voluto condividere la passione per il proprio territorio offrendo suggerimenti di percorsi accessibili, sulla base delle loro esperienze e, soprattutto, della loro attitudine alla curiosità e all’osservazione della natura.

Lara Lucchetti ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e collabora con il Dipartimento D3A dell’Università Politecnica delle Marche. Si occupa di Botanica, in particolare dello studio della vegetazione e della flora spontanea negli ambienti agricoli e di ricerca etno-botanica sugli utilizzi tradizionali delle piante nelle Marche centrali. A partire dal Conero, dove ha mosso i suoi primi passi di curiosa osservatrice della natura, ha un forte legame con la propria terra, che ha potuto conoscere e studiare anche con le attività di ricerca, oltre che di svago.

Stefano Occhialini è laureato magistrale in Biologia Marina presso l’Università Politecnica delle Marche, da anni opera come volontario nel mondo della disabilità e ad oggi è Presidente dal 2020 della sezione locale di Ancona della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Sportivo da sempre, è capitano della squadra dorica Dolphins Ancona-ASD, militante nel campionato italiano di Powerchair Hockey (Hockey in carrozzina elettrica) e in passato ha anche fatto parte come giocatore della nazionale italiana. Ad oggi è vicepresidente della FIPPS-Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport. Adora viaggiare e scoprire posti nuovi che stuzzichino la sua curiosità.