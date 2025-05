“Progetto Dorothy 4.0”: in mostra lo sguardo giovane sulla magia del teatro

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – E’ stata inaugurata questa mattina la mostra fotografica conclusiva del Progetto Dorothy 4.0, un percorso formativo e creativo che ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico Apolloni di Fano. Il progetto, nato da un’intuizione di Andreina Bruno e del prof. Paolo Tosti, è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche e la Fondazione Teatro della Fortuna, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla fotografia di scena e al mondo del teatro.

Dopo una prima fase di formazione condotta dalla fotografa professionista Cristina Pergolini, gli studenti hanno avuto la straordinaria opportunità di documentare le fasi di backstage della stagione teatrale 2024-2025: dalle prove al montaggio delle scenografie, dalle luci ai costumi, offrendo uno sguardo autentico e creativo su ciò che normalmente resta nascosto al pubblico.

Momento culminante del progetto è stata la Lectio Magistralis del fotografo internazionale Andrea Rotili, professionista certificato LEICA, noto per il suo lavoro nei contesti teatrali e musicali, in particolare nel mondo del jazz. Rotili, che ha anche presieduto la premiazione del miglior percorso creativo tra gli studenti, ha condiviso la sua esperienza professionale e visione artistica, lasciando un segno importante nella formazione dei ragazzi.

Sul podio troviamo i nomi di Gaia Rossi in terza posizione, Agnese Benedetto in seconda e in cima alla classifica Maya Boscovic che si è aggiudicata il premio del progetto. Una menzione speciale va a Beatrice Viola per la fotografia migliore.

La mostra – composta da una selezione di scatti realizzati durante il progetto – sarà ospitata inizialmente presso il Teatro della Fortuna di Fano, per poi essere accolta in altri teatri delle Marche.

Un sentito ringraziamento va alla Direzione e allo staff del Teatro della Fortuna, ai fotografi Cristina Pergolini e Andrea Rotili, e a Daniele Carboni (Nautilus srl) per il prezioso supporto. Il Progetto Dorothy 4.0 si conferma così un esempio virtuoso di integrazione tra scuola, arte e territorio, all’insegna della crescita culturale e professionale delle nuove generazioni.