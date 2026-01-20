Progetto “Ewaster”: Marche Multiservizi premia la primaria di Pian del Bruscolo

0 Condividi Facebook Twitter

Pian del Bruscolo (PU) – Questa mattina, lunedì 19 gennaio 2026, nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo di Bottega e Padiglione, si sono svolte le premiazioni previste nell’ambito del progetto “Ewaster”, al quale partecipa l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, dedicato alla raccolta e al riciclo dei rifiuti elettronici computer telefonini frigoriferi ecc. L’iniziativa ha coinvolto tutte le classi partecipanti e ha portato alla raccolta di oltre 550 kg di RAEE, tra i rifiuti conferiti direttamente a scuola e quelli portati al centro di raccolta di Marche Multiservizi di Montecchio, grazie al grande impegno non solo degli alunni ma anche delle loro famiglie.

Alla premiazione erano presenti il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, sen. Palmiro Ucchielli; nel plesso di Bottega hanno partecipato anche Enrico Anghileri, Project Manager del progetto per l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, e, per Marche Multiservizi, la dirigente Valeria Bertani e l’ing. Franco Macor. Nel plesso di Padiglione era inoltre presente la Vicesindaco di Tavullia, Laura Macchini, insieme alle docenti che hanno svolto un lavoro prezioso e fondamentale per la riuscita del progetto.

Tutti i presenti hanno ringraziato i ragazzi per il grande impegno dimostrato e per lo spiccato spirito civico che li ha contraddistinti. Il presidente Ucchielli ha colto l’occasione per ringraziare la dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Pasciuti, le insegnanti, le famiglie e Marche Multiservizi, nella persona del presidente Andrea Pierotti e dell’amministratore delegato Mauro Tiviroli, per la collaborazione offerta. Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto agli studenti, il cui impegno contribuirà a renderli cittadini sempre più consapevoli, attenti alla tutela dell’ambiente, alla corretta gestione dei rifiuti elettronici e al miglioramento della raccolta differenziata.