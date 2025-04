Progetto Olivosfera: nelle Marche ecosistema intorno all’olivo

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Olivosfera è un progetto culturale e divulgativo ideato da AMAP – Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche – per raccontare e valorizzare il mondo dell’olivo, non solo come pianta ma come simbolo identitario di territori e comunità, elemento vitale del paesaggio e della cultura italiana. L’obiettivo è quello di creare una rete viva e dinamica tra produttori, esperti, appassionati e cittadini, stimolando conoscenza, cura e innovazione attorno all’universo olivicolo.

Il progetto è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, di Marco Rotoni, presidente AMAP, di Francesca Severini, direttrice AMAP, e di Alfio Albani, dirigente scolastico IIS Cuppari-Salvati di Jesi. Attraverso un percorso di eventi, esperienze sensoriali, dimostrazioni tecniche e attività divulgative distribuite durante l’anno, Olivosfera promuove la biodiversità olivicola, il benessere, il dialogo tra generazioni e il legame profondo con la natura.

Pubblicità

“L’AMAP – ha affermato Antonini – ha intercettato perfettamente una di quelle direttrici che stiamo seguendo, ovvero quella che mira a valorizzare i nostri prodotti, sia come elementi che come alimenti, che producono benessere. E l’olio extravergine d’oliva è un prodotto principe in tal senso. Basti pensare al ruolo che ha l’olio extravergine d’oliva nella dieta mediterranea, in virtù delle sue caratteristiche nutraceutiche. In più l’olio è legato all’olivo e agli oliveti che contraddistinguono significativamente il paesaggio marchigiano. Quindi benessere legato anche alle bellezze paesaggistiche del territorio paesaggio. Qui trova riscontro l’attività della Regione orientata all’oleoturismo che è una innovativa forma di turismo esperienziale fortemente legato alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche regionali, oltre ad essere una nuova e ulteriore opportunità per la diversificazione in agricoltura”.

Nel corso dell’incontro di stamattina sono stati presentati i primi eventi in programma e le iniziative previste nei prossimi mesi di Olivosfera. In sala erano presenti anche gli alunni vincitori del concorso regionale studenti e quanti collaboreranno al progetto Olivosfera.

Il nome Olivosfera nasce con l’intento di rappresentare un universo complesso e vitale che ruota attorno all’olivo: non solo coltura ma, cultura, ambiente, relazioni umane e memorie collettive. Il suffisso “sfera” richiama l’idea di uno spazio dinamico, inclusivo e multidimensionale dove convivono conoscenza, tradizione e innovazione.

La Rassegna nazionale degli Oli Monovarietali, giunta alla sua 22ª edizione, rappresenta il cuore di questo programma articolato: una vetrina di eccellenze ma anche un luogo di incontro per chi immagina un futuro sostenibile e consapevole per l’olio italiano.

Il calendario 2025 si è aperto con il Concorso regionale di potatura dell’olivo, svoltosi il 19 e 20 marzo a Fermo e Monteleone di Fermo. Studenti e potatori adulti si sono confrontati sulle tecniche tradizionali e innovative di potatura dell’olivo a vaso policonico. Questo appuntamento ha rappresentato un’importante anteprima del programma annuale. Il prossimo evento in programma è il Campionato nazionale di potatura dell’olivo – “Forbici d’Oro”, che si terrà l’11 e 12 aprile a Pianello Vallesina (AN).

I migliori potatori italiani, tra studenti e professionisti, si sfideranno in una due giorni dedicata all’eccellenza tecnica, alla biodiversità e al recupero degli oliveti storici. Non mancheranno workshop tematici e degustazioni di prodotti del territorio. Il percorso proseguirà con questi appuntamenti:

Percorso Olivi Monumentali – Benessere e Cultura, 17 maggio 2025 (Sentiero dell’Olivo Beata Francesca, San Severino Marche). Una passeggiata tra olivi secolari, racconti di storia locale, olivoterapia e un concerto al tramonto, accompagnati da degustazioni di oli e prodotti tipici.

22ª Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali, 7-8 giugno 2025, Smerillo (FM). Un evento di rilievo nazionale che accoglierà produttori selezionati da tutta Italia, assaggiatori, tecnici e pubblico, con degustazioni, workshop e momenti divulgativi dedicati all’olio di qualità.

Evento dedicato a olio e benessere, settembre 2025 (luogo da definire). Un appuntamento “a sorpresa” per vivere la natura e approfondire il legame tra olio, salute e paesaggio.

La comunicazione del progetto si sviluppa su più livelli: dal racconto diretto degli eventi sui territori, alla valorizzazione delle voci dei protagonisti (studenti, tecnici, agricoltori, cittadini), fino alla produzione di contenuti digitali per i social e i media. L’obiettivo è costruire un racconto autentico e partecipato, capace di coinvolgere un pubblico ampio, sensibile alla bellezza del paesaggio e alla qualità delle produzioni italiane. L’hashtag ufficiale del progetto è #Olivosfera2025, pensato per seguire e condividere tutte le tappe di questo percorso culturale lungo un intero anno. Il progetto è raccontato anche attraverso le pagine social ufficiali:

Facebook e Instagram “Forbici d’Oro”, dedicati al Campionato nazionale di Potatura; Facebook e Instagram “Oli Monovarietali”, per la Rassegna nazionale e i temi legati alla biodiversità olivicola.

Per aggiornamenti sul progetto: www.amap.marche.it