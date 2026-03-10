Proseguono i lavori per il nuovo PUG di Fermignano

0 Condividi Facebook Twitter

Fermignano (PU) – Nei giorni scorsi si è riunita la cabina di regia per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Fermignano, uno degli strumenti di pianificazione più importanti per il futuro della nostra città. Il PUG – Piano Urbanistico Generale è lo strumento urbanistico che definirà la visione di sviluppo del territorio nei prossimi decenni, regolando in modo organico e sostenibile la crescita della città, la tutela del paesaggio, la gestione degli spazi pubblici e lo sviluppo delle attività economiche. Si tratta quindi di un documento strategico destinato a orientare le scelte urbanistiche per i prossimi 30 anni, incidendo concretamente sul modo in cui il nostro territorio evolverà.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Emanuele Feduzi, la squadra di architetti dell’Università Politecnica delle Marche, guidata dal prof. Giovanni Marinelli, l’architetto Luca Storoni, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, insieme a tutto lo staff dell’area urbanistica del Comune. Dopo la prima fase di raccolta dati che ha permesso a tutti di fare un quadro generale durante la riunione sono state definite le linee operative di lavoro, individuando le tappe principali del percorso, lo schema metodologico e gli strumenti di analisi necessari per costruire un piano moderno, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Il Comune di Fermignano è inoltre tra i pochi Comuni marchigiani ad aver ottenuto il finanziamento regionale di 100.000 euro destinato alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, un risultato importante che consentirà di affrontare questo percorso con strumenti tecnici adeguati e con il supporto di competenze qualificate.

Nei prossimi mesi il lavoro proseguirà con l’analisi approfondita del territorio e con la definizione delle strategie di sviluppo. Insieme alla Giunta comunale verrà definita la road map del percorso, che porterà alla presentazione del Piano alla città e al coinvolgimento della comunità nelle scelte che riguarderanno il futuro di Fermignano.

«Il Piano Urbanistico Generale non è semplicemente un nuovo strumento urbanistico – dichiara il Sindaco Emanuele Feduzi – ma una grande occasione per immaginare e costruire la Fermignano dei prossimi trent’anni. Significa decidere oggi come vogliamo che cresca la nostra città, come valorizzare il paesaggio, come rendere gli spazi pubblici più vivibili e come creare opportunità di sviluppo per le nuove generazioni. Per questo abbiamo voluto coinvolgere competenze qualificate come quelle dell’Università Politecnica delle Marche e lavorare fianco a fianco con il nostro ufficio tecnico. Nei prossimi mesi costruiremo un percorso serio e partecipato che porterà alla presentazione del piano alla città, perché il futuro di Fermignano deve nascere da una visione condivisa, capace di guardare lontano e di mettere al centro la qualità della vita della nostra comunità».