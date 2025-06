Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale Marche e Plastic Free Onlus

Ancona – È stato firmato oggi a Palazzo delle Marche il protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale e Plastic Free Onlus , l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. L’intesa nasce da una proposta del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini e rappresenta un importante passo in avanti nella promozione della sostenibilità ambientale , della cittadinanza attiva e del decoro urbano. “Quello che firmiamo oggi – ha evidenziato il Presidente Latini – è un Protocollo operativo importante, che ci impegna a sostenere campagne di sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica, a promuovere progetti di educazione civica e ambientale nelle scuole, ad attivare una rete regionale in collaborazione con Comuni, istituti scolastici, enti pubblici e privati, a favorire azioni concrete di pulizia, rigenerazione e cura del territorio”. Pubblicità

Dopo la Campania, le Marche sono la seconda Regione in Italia a siglare un protocollo ufficiale con Plastic Free Onlus. “Sono felicissimo che crescano le alleanze per il bene del pianeta – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Oggi abbiamo firmato non un semplice documento ma un vero e proprio impegno per un territorio che continua a crescere, ad evolversi e che si mostra sempre più sensibile alla tematica ambientale. Le Marche stanno dando un segnale forte, concreto e replicabile, dimostrando che quando pubblico e volontariato camminano insieme si possono raggiungere risultati straordinari”. Nell’ultimo anno e mezzo, nelle Marche l’associazione ha organizzato 51 appuntamenti tra clean up, raccolte mozziconi e passeggiate ecologiche, coinvolgendo 1.085 volontari e rimuovendo oltre 9.300 chili di plastica e rifiuti. A queste azioni si aggiungono 16 eventi di sensibilizzazione nelle scuole, che hanno coinvolto 976 studenti, e 5 incontri pubblici di sensibilizzazione rivolti a 120 cittadini. “Questo protocollo rafforza una rete di volontari che già da tempo è attiva nelle Marche – ha commentato Leonardo Puliti, referente regionale di Plastic Free –. È un riconoscimento importante che ci dà nuova energia per portare avanti il nostro impegno quotidiano, accanto alle istituzioni e a tutti i cittadini che vogliono contribuire alla tutela dell’ambiente”. “Marche Plastic Free” punta a sviluppare un modello di collaborazione strutturata tra istituzioni e società civile, capace di radicare nella comunità marchigiana una nuova cultura ecologica, fondata sulla partecipazione, l’informazione e l’azione concreta.