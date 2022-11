Punta sull’equo: al Don Orione la Giornata regionale del commercio equo e solidale. VIDEO

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si intitola “Punta sull’equo” la Giornata regionale del commercio equo e solidale in programma sabato 26 novembre al Centro Don Orione di Fano. Un evento organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con Cooperativa Shadhilly, Mondo Solidale e Equo Garantito e con il patrocinio del Comune di Fano.

Il commercio equo e solidale promuove, attraverso un commercio con comunità e cooperative di produttori del Sud del Mondo o di Paesi economicamente meno sviluppati, una giustizia sociale ed economica, uno sviluppo sostenibile ed il rispetto per le persone e per l’ambiente. La giornata di sabato 26 novembre si articolerà in due momenti. Al mattino è in programma un convegno pubblico con inizio alle ore 10 al Cinema Masetti. Il titolo dell’appuntamento è “Il commercio giusto”, il commercio equo solidale come pratica di giustizia sociale per il bene dei territori.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche Andrea Maria Antonini e dell’assessore al Turismo e alle Attività Economiche del Comune di Fano Etienn Lucarelli interverranno il presidente della Cooperativa Mondo Solidale Sergio Pierantoni e il presidente della Cooperativa Shadhilly Massimo Mogiatti. Spazio poi ai relatori: Chiara Bonati (Direttivo Associazione Equogarantito), Fabrizio Cuniberti (Direttivo Associazione Equogarantito), Elena Viganò (Università di Urbino) e Leonardo Becchetti (economista e docente dell’Università di Roma Tor Vergata). Ospite dell’appuntamento Giulia Innocenzi, conduttrice televisiva, scrittrice e blogger.

Nel pomeriggio, alle 15,30 nella Sala Don Mugnani del Centro Don Orione, andrà in scena una sfilata di Abiti Senza Tempo a cura della cooperativa sociale Contatto, mentre dalle ore 16 (nella sala da pranzo e/o presso il cortile interno) si svolgeranno workshop, animazione e laboratori: Cioccolaltro (degustazioni di cioccolato a cura di Mondo solidale), Caffè Corretto (laboratorio/degustazione sul caffè a cura di Perfetto Caffè e Shadhilly ), I dolci buoni per tutti (laboratorio di pasticceria a cura di Emporio AE), Birre dalla terra (a cura del birrificio contadino Oltremondo), The Convivial Food (a cura di coop Campo).

Shadhilly

La Cooperativa Shadhilly Impresa Sociale importa caffè crudo da America Latina, Africa e Asia. Essa vuole dimostrare che, pur importando e vendendo una delle principali “commodity” alimentari mondiali, è possibile gestire una attività commerciale partendo da principi di equità, e collaborare con produttori e consumatori nella consapevolezza che giustizia e sostenibilità possono camminare insieme.

Mondo Solidale

La Cooperativa Sociale Mondo Solidale onlus è una rete di cittadini che opera nel territorio marchigiano per promuovere il Commercio Equo e Solidale, un’economia sostenibile e una cultura di pace, attraverso 13 “botteghe” presenti nelle principali città. Nata nel 1993, Mondo Solidale conta più di 3.800 soci, 240 soci volontari e 3 soci lavoratori. La mission è quella di creare un percorso economico equo per i produttori, in particolare del Sud del mondo, mediante la vendita dei prodotti realizzati e importati nel rispetto dei principi delle loro comunità.