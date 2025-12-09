Rapporto Agenas 2025, eccelle la sanità marchigiana

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Nella fotografia della sanità nazionale le Marche emergono in modo importante. Ad attestarlo sono i dati diffusi oggi dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari – Agenas dell’edizione 2025 del Programma nazionale esiti (PNE). Le Marche si caratterizzano per gli alti livelli di prestazioni raggiunti in vari ambiti. Ad eccellere, ancora una volta, è l’Azienda ospedaliera Umberto I – Lancisi di Ancona che tocca livelli alti/molto alti in 7 aree valutate. Si tratta dei settori: ambito cardiocircolatorio, sistema nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, osteomuscolare, nefrologia.

“I dati AGENAS – afferma il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – confermano le eccellenze della sanità marchigiana, risultato soprattutto del lavoro quotidiano di tutti i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari, tutti coloro che sono in prima linea negli ospedali, nei reparti e sui territori, a cui va il nostro principale ringraziamento. Questo risultato, che conferma l’eccellenza di Torrette e di ulteriori presidi sul nostro territorio, si affianca al lavoro di riforma che abbiamo voluto portare avanti in questi anni, di potenziamento delle strutture ospedaliere e dei servizi sanitari e delle reti sul territorio, in un’ottica di visione complessiva, e ci impegna a proseguire il percorso di miglioramento, garantendo cure di alta qualità e accessibili a tutti, e a rafforzare la collaborazione tra ospedali, territorio e università per affrontare le sfide future”.

“Sappiamo – commenta l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – che il lavoro su vari temi è ancora ingente ma quello che oggi esce dal livello nazionale è un dato su cui ci deve essere consapevolezza: le Marche hanno molte eccellenze, livelli alti su numerose aree e in varie strutture. E questo va a riconoscimento di tanti medici, sanitari e operatori del sistema ma anche per certezza di tantissimi utenti. I dati danno una spinta per il lavoro e per migliorare dove sappiamo che ci sono margini o anche difficoltà. Un plauso anche al livello di Torrette e della sua squadra, tutta, dai reparti alla emergenza/urgenza. Ora continuiamo il lavoro sulle tematiche da migliorare in primis sui tempi delle liste di attesa, problema nazionale e non regionale”.

Il riconoscimento è arrivato oggi a Roma nel corso di un evento organizzato dall’Agenzia Nazionale Sanitaria, alla presenza, tra gli altri, del direttore generale dell’AOU delle Marche, Armando Marco Gozzini: “Un riconoscimento – ha dichiarato – che non può non inorgoglire. Ringrazio tutti i miei collaboratori e dipendenti. La spinta giusta per affrontare al meglio le sfide importanti che ci aspettano nel 2026”.

La rappresentazione utilizzata per la presentazione dei risultati, denominata TreeMap, descrive 30 indicatori differenti, ognuno con specifici range (indici) di qualità all’interno di complessive 8 aree di riferimento. Per ciascuno degli indicatori, l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche consegue risultati altamente positivi, confermando così, un trend in progressivo miglioramento, con i dati migliori degli ultimi quattro anni di analisi nazionale da parte di AGENAS.

In particolare, entrando nel dettaglio, i 6 indicatori relativi all’area clinica cardiovascolare presentano un ulteriore miglioramento rispetto agli anni precedenti. Lo stesso si può dire per gli indicatori dell’area clinica neurologica, per quello dell’area pneumologica, della chirurgia generale e infine per i tre indicatori delle aree cliniche di ortopedia e nefrologia. Si mantengono su elevati livelli standard di risultato gli indicatori relativi alle aree cliniche della chirurgia oncologica e dell’osteomuscolare e quello dell’area gravidanza e parto. Nella chirurgia oncologica, prestazioni di livello alto/molto alto anche per l’Ospedale di Macerata. In ambito osteomuscolare, livello molto alto per gli ospedali di Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche e Macerata. Migliorano rispetto allo scorso anno tre strutture ospedaliere marchigiane: si tratta degli ospedali di Urbino, Fabriano e Civitanova Marche.

“A conferma dell’elevata qualità delle cure nel territorio regionale – spiega la direttrice dell’Azienda Sanitaria Regionale, Flavia Carle – le Marche nel 2024 hanno registrato, rispetto alla media nazionale, valori al di sopra delle soglie previste dalla normativa nazionale in molteplici aree cliniche. Inoltre, si sono evidenziati bassi valori di mortalità a 30 giorni dopo infarto miocardico acuto e dopo ictus ischemico, rispetto alla media nazionale, minor ricorso al taglio cesareo primario rispetto all’anno precedente e ridotta numerosità di eventi maggiori cardiovascolari e cerebrovascolari registrati entro un anno da un ricovero per infarto acuto del miocardio”.

Nell’edizione PNE 2025 sono state complessivamente valutate su tutto il territorio nazionale 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private), utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), linkati con l’Anagrafe Tributaria e con il flusso dell’emergenza-urgenza (EMUR) per la parte relativa al Pronto Soccorso.

Complessivamente, dal Rapporto – si legge – emerge il quadro di un sistema sanitario in grado di migliorare quando siano fissati riferimenti normativi precisi e i dispositivi di valutazione permettano di monitorare i progressi fatti, indirizzando il cambiamento verso obiettivi condivisi e misurabili.

In questo contesto, il PNE si offre quale strumento strategico per la governance sanitaria ai diversi livelli del sistema: sostenendo il nuovo sistema di garanzia e la programmazione a livello nazionale e divenendo un riferimento a livello regionale per la definizione degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie; infine fornendo dati, a livello locale, per il governo clinico.

