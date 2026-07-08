Rapporto Svimez. Baldelli (FdI): “Le Marche crescono più della media italiana”

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Roma – “Le Marche chiudono il 2025 con una crescita del Pil dello 0,9%, superiore alla media nazionale dello 0,5%. È un dato che ci rende orgogliosi, ma soprattutto conferma che quando si governa con serietà, programmazione e capacità di trasformare le risorse in opere, i risultati arrivano.Colpisce in particolare un dato: gli investimenti nelle opere pubbliche sono aumentati nelle Marche del 103,2%. Il PNRR è stato assegnato a tutte le Regioni italiane. Dunque, la differenza non l’hanno fatta le risorse disponibili ma la capacità di utilizzarle. Nelle Marche quei fondi sono diventati cantieri, infrastrutture, ospedali, scuole, interventi contro il dissesto idrogeologico, opere per la ricostruzione, servizi per i cittadini. Lo vediamo ogni giorno sul territorio: dall’ospedale di Muraglia che sta prendendo il via dopo 40 anni di promesse alla galleria della Guinza, dall’ospedale di Fermo al completamento del quadrilatero, dalla ricostruzione post-sisma e post- alluvione agli investimenti ferroviari, portuali e nelle infrastrutture strategiche. Opere attese da anni che oggi non sono più annunci, ma realtà in costruzione. Il rapporto di Svimez, una delle fonti più autorevoli in Italia per gli studi sullo sviluppo economico regionale, certifica anche la crescita di industria, agricoltura e costruzioni. Resta la sfida dell’export, che richiede un contesto internazionale più favorevole ma la direzione intrapresa è quella giusta. I miei complimenti al presidente Francesco Acquaroli e alla Giunta regionale che nei passati 5 anni ha ereditato una regione in transizione e ne ha fatto un modello virtuoso. In questi anni, le Marche del fare hanno dimostrato che una buona amministrazione non si misura dal numero delle conferenze stampa o delle polemiche, ma dalla capacità di aprire cantieri, spendere bene le risorse pubbliche e lasciare ai cittadini opere utili e durature”.

Lo dichiara il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli.

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