Referendum Giustizia, oggi a Fano dibattito per un voto consapevole

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – A pochi giorni dal referendum sulla Giustizia, il comitato Io Dico Sì programma un incontro di approfondimento a Fano domenica 5 giugno con esponenti autorevoli della magistratura, dell’Università, della politica. “Il referendum non è solo la massima espressione democratica per i cittadini, ma anche l’unica opportunità che hanno gli italiani di raddrizzare le storture del sistema giudiziario – dichiara l’avvocato Giuseppe Villa, coordinatore per le Marche del comitato referendario e moderatore dell’incontro – Puntiamo su competenza e pluralità di voci per sviscerare sotto ogni profilo i quesiti su misure cautelari, incandidabilità, consigli giudiziari, Csm, separazione delle funzioni”.

L’appuntamento è alle 17.00 presso l’hotel Tag di via Einaudi 2/a: interverranno il giusfilosofo e procuratore Generale Emerito Otello Lupacchini, l’avvocato Ivano Iai e il professor Stefano Villamena, docente di diritto amministrativo all’Università di Macerata, l’onorevole Mauro Lucentini, il presidente della Commissione Giustizia del Partito Radicale Giuseppe Rossodivita e Rita Bernardini per il comitato referendario.

Pubblicità

L’incontro rappresenta anche un’opportunità di qualificazione professionale grazie al patrocinio degli Ordini Professionali Forensi delle Marche e all’intervento del coordinamento delle Camere Penali Marchigiane: saranno riconosciuti 3 crediti formativi di cui uno di natura deontologica.