Regione Marche: 6.000 € a Isola del Piano per la valorizzazione del borgo

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Isola del Piano (PU) – Il Comune di Isola del Piano, in collaborazione con la Pro Loco, si è aggiudicato un contributo regionale di 3.000 euro per il 2026 e 3.000 euro per il 2027, nell’ambito del bando della Regione Marche dedicato all’animazione dei borghi e dei centri storici. Il finanziamento sosterrà due progetti che mettono al centro la storia, l’identità e le tradizioni della nostra comunità: “In punta di ago: cosa c’è nel baule”, previsto per il 2026, e “Il corredo della Marchesa Maria Teresa Isabella, Contessa”, che sarà realizzato nel 2027.

«Si tratta di un risultato importante – sottolinea il Vicesindaco Giacomo Toccaceli – che conferma la bontà del lavoro svolto in sinergia tra Amministrazione comunale e Pro Loco. Questi contributi rappresentano un’opportunità concreta per valorizzare il nostro patrimonio culturale, le tradizioni popolari e l’identità di Isola del Piano, trasformandoli in occasioni di crescita, partecipazione e attrattività turistica».

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Il bando regionale punta infatti a sostenere iniziative capaci di animare i borghi attraverso eventi e manifestazioni, promuovendo le eccellenze artigianali ed enogastronomiche, la storia e le peculiarità dei territori, con l’obiettivo di favorire un turismo autentico, sostenibile e distribuito durante tutto l’anno.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Isola del Piano e a tutto il suo direttivo – prosegue Toccaceli – per il prezioso lavoro che, con passione e competenza, porta avanti quotidianamente nell’organizzazione di eventi e nella promozione del nostro territorio. È grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni che riusciamo a costruire progettualità di qualità e a cogliere opportunità come questa».

«Un ringraziamento va anche alla Regione Marche e al Presidente Francesco Acquaroli per aver creduto in una misura che investe sulle identità locali, sulla cultura e sulle tradizioni come elementi strategici di sviluppo. Valorizzare i piccoli borghi significa preservarne la storia e le radici, ma anche creare nuove opportunità di crescita economica, sociale e turistica per le comunità che li abitano. È una visione che condividiamo pienamente e che continueremo a sostenere con convinzione».

«Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare per intercettare tutte le opportunità di finanziamento disponibili, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un paese sempre più vivo, attrattivo e ricco di occasioni per riscoprire la nostra storia e le nostre tradizioni».