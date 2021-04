Regione Marche: anche la prossima settimana in zona arancione

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – È il Presidente della Regione Francesco Acquaroli a comunicarlo sulla sua pagina Facebook.

“Vi comunico – scrive Acquaroli – che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona arancione. Le condizioni nella nostra regione stanno migliorando, ma sicuramente non potremo tornare in zona gialla perché in questo momento non è consentita dalla normativa nazionale. Raccomando a tutti di fare sempre la massima attenzione, perché dobbiamo mantenerci nelle condizioni che ci permetteranno le riaperture non appena saranno consentite e che auspichiamo possano avvenire quanto prima”.