Regione Marche, attuazione del PNRR missione M6C2

Regione Marche – Arrivano altri 61.175.479,50 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la sanità marchigiana. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta Regionale che riguarda la Missione M6C2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che comprende Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione.

“La deliberazione della Giunta Regionale – ha detto l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – porta a completamento un processo di ammodernamento che proietta nel futuro il Sistema Sanitario Regionale: non solo strutture ma anche apparecchiature di ultima generazione e un sistema veloce in grado di supportarle”.

Nel dettaglio 27.563.403,95 euro andranno a finanziare l’acquisto di 57 apparecchiature di ultima generazione in grado di effettuare esami sempre più approfonditi non solo in termini di cura ma anche di prevenzione.

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) Tipologie di apparecchiature richieste (Large sanitary equipment) N. Tomografi Computerizzati (CT Scans) – 128 strati 7 Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) – 1,5 Tesla 7 Acceleratori lineari 3 Gamma Camera/CT 2 PET TC 1 Mammografi con tomosintesi 7 Tipologia di ecotomografi richiesti (Ecotomographic devices) N Multidisciplinari/Internistici 10 Cardiologici 3D 7 Tipologia di apparecchiature di radiologia (Fixed X-Ray System) N Telecomandati digitali per esami di reparto 3 Sistema radiologico polifunzionale DR 1 Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) per esami di pronto soccorso 9 Totale Apparecchiature 57

Altro capitolo importante è quello dei 33.612.075,55 euro destinati alla digitalizzazione: serviranno a creare sistemi che siano più fruibili ai cittadini anche da remoto come Cartelle Cliniche Elettroniche, Prescrizione e Somministrazione Farmaci, Telemedicina. Le interfacce utilizzate dai Sistemi Informativi Sanitari diversi saranno rese sempre in grado di comunicare tra di loro. Verranno introdotti ulteriori Sistemi Amministrativi Contabili anche per agevolare i pagamenti elettronici. A livello infrastrutturale verranno installati o potenziati Server, Network, Licenze, ma anche Sicurezza Informatica e Cybersecurity.

“Questi ulteriori investimenti serviranno a dare una risposta anche al problema delle liste di attesa per esami diagnostici e strumentali – conclude Saltamartini – uno degli impegni che abbiamo assunto con i cittadini marchigiani”.