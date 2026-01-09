Regione Marche e Ice: nuove opportunità di Internazionalizzazione

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – A Palazzo Raffaello si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore a Sviluppo economico e Internazionalizzazione, Giacomo Bugaro, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, e il presidente di ICE – Italian Trade & Investment Agency, Matteo Zoppas, l’ente governativo appartenente al Sistema Paese che promuove le imprese italiane all’estero, ne sostiene l’internazionalizzazione e supporta la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani nel mondo, con l’obiettivo di rafforzare il Made in Italy sui mercati internazionali sulla scia della diplomazia della crescita.

L’incontro è stato l’occasione per rinnovare la collaborazione tra i due enti e avviare un confronto su nuove opportunità di supporto alle imprese, in un contesto geopolitico particolarmente complesso, nel quale risulta fondamentale rafforzare ulteriormente i percorsi di internazionalizzazione per le aziende marchigiane.

Pubblicità

Un confronto estremamente proficuo per approfondire e valutare le opportunità offerte dall’Istituto del Commercio Estero (ICE) tra le quali la realizzazione di iniziative di incoming e di missioni di sistema, con anche un’attenzione specifica ai settori considerati strategici: moda, nautica, agroalimentare, mobile, meccanica, startup e giovani talenti.

L’incontro, svoltosi all’inizio della nuova legislatura, ha l’obiettivo di comprendere e sfruttare al meglio opportunità e tempistiche per dare continuità e concretezza alle azioni di promozione internazionale. In questa prospettiva, si valuta l’organizzazione di un road show di ICE nelle Marche, volto a presentare alle rappresentanze ed alle imprese regionali strumenti ed opportunità offerte dall’Agenzia, insieme a ulteriori iniziative di promozione dei prodotti, delle eccellenze marchigiane e del territorio del Centro Italia.