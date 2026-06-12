Regione Marche e Inail insieme per il lavoro delle persone con disabilità

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Regione Marche – Rafforzare l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro attraverso servizi più coordinati e percorsi personalizzati. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra Regione Marche e INAIL – Direzione regionale Marche, approvato dalla Giunta regionale.

“Con questo accordo rafforziamo la rete dei servizi e rendiamo più efficace il sostegno alle persone con disabilità da lavoro – spiega l’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro, Tiziano Consoli -. Mettiamo insieme competenze e strumenti di Regione e INAIL per offrire percorsi concreti e personalizzati, accompagnando le persone nel rientro o nell’ingresso nel mondo del lavoro e sostenendo allo stesso tempo le imprese”.

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L’intesa consolida la collaborazione tra i due enti nelle politiche rivolte ai lavoratori colpiti da infortunio o malattia professionale, promuovendo azioni comuni per l’inclusione lavorativa nell’ambito del collocamento mirato previsto dalla legge 68/1999, che prevede strumenti dedicati e quote obbligatorie di assunzione per le persone con disabilità sia per datori di lavoro pubblici che privati.

La Regione Marche, attraverso i Centri per l’impiego, gestisce i servizi di collocamento delle persone con disabilità e ne favorisce l’inserimento lavorativo. L’INAIL interviene invece a supporto dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, attraverso percorsi di reinserimento, riqualificazione e adattamento degli ambienti di lavoro.

La collaborazione si fonda sullo scambio di informazioni, la presa in carico coordinata dei casi e la costruzione di percorsi personalizzati, valorizzando le competenze tecniche di entrambe le amministrazioni. Sono inoltre previste iniziative formative e informative rivolte a lavoratori e imprese, la diffusione di buone pratiche per l’accessibilità dei luoghi di lavoro e lo sviluppo di progetti mirati a favorire l’integrazione occupazionale delle persone con disabilità da lavoro.

L’accordo ha durata triennale ed è rinnovabile. Per la sua attuazione sarà istituito un Tavolo tecnico con la partecipazione delle strutture competenti della Regione e dell’INAIL, con funzioni di coordinamento, sviluppo e monitoraggio delle attività, anche a livello territoriale.