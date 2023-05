Regione Marche, strategie e finanziamenti sull’Energia

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Dal quadro generale sulla situazione energetica marchigiana ai bandi di finanziamento regionali per enti locali, imprese e famiglie, passando per la nuova campagna di comunicazione pensata per sensibilizzare i cittadini su temi importanti come la sostenibilità e l’energia. Di questo si parlerà nel corso del convegno organizzato dalla Regione Marche – Assessorato all’Energia, in programma mercoledì 31 maggio, alle ore 10.30, all’Abbazia di Sant’Urbano (Apiro, MC), grazie all’ospitalità dell’azienda Loccioni.

I lavori cominceranno con il saluto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a cui seguirà l’intervento dell’assessore regionale all’Energia, Andrea Maria Antonini, che sottolineerà le politiche messe in campo dalla Regione in materia di finanziamenti nel settore dell’energia.

“Verso il nuovo piano regionale energia e clima: la situazione energetica marchigiana, dati, strategie e obiettivi 2030” sarà invece il titolo dell’intervento di Fabio Polonora, ordinario di Fisica tecnica industriale al Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche.

Successivamente, il dirigente regionale del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, Massimo Sbriscia, illustrerà i due bandi di finanziamento regionali in uscita a breve in materia di energia per famiglie, enti locali e imprese.

Sarà inoltre presentata la campagna di comunicazione realizzata per la Regione Marche in tema di energia e sostenibilità. Ad illustrarne i contenuti che prevedono spot video e radio, oltre che azioni mirate sui social network, sarà il content manager di “Comunica Media Agency” Jacopo Frattini.

Al termine di uno spazio destinato al dibattito, coordinato da Enrico Loccioni, ceo e founder di Loccioni group, spetteranno all’assessore Antonini le conclusioni del convegno.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Marche: https://www.facebook.com/PaginaUfficialeRegioneMarche