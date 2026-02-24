Rete scolastica, accordo sul sistema informativo

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Provincia di Pesaro e Urbino e Ufficio scolastico regionale delle Marche hanno siglato un accordo per la realizzazione di un prototipo di sistema informativo finalizzato a fornire dati e strumenti di analisi statistica a supporto dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione della rete scolastica. Si tratta di un progetto innovativo per una Provincia italiana, inserito nel Programma statistico nazionale.

L’obiettivo è la costruzione di un sistema informativo al servizio di tutte le Province marchigiane e dei vari Uffici scolastici provinciali, che metta in relazione in modo organico i dati del sistema scolastico con le statistiche del territorio. Il progetto riguarda la strutturazione di una banca dati omogenea, che raccolga e integri informazioni da fonti statistiche ufficiali e il flusso dei dati amministrativi scolastici provenienti dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche.

«E’ un accordo che guarda al futuro – ha commentato la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico -. Si tratta di un punto di svolta: mettiamo in in sinergia le risorse, lavorando con gli enti territoriali. Partendo dalla demografia e dai numeri delle nascite è possibile programmare al meglio le scuole e le offerte formative per le famiglie».

«L’Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino è l’unico delle province marchigiane a essere inserito nel sistema statistico nazionale – ha evidenziato il consigliere provinciale con delega alla programmazione scolastica Oriano Giovanelli –. Con lo sviluppo del prototipo si avranno dati aggiornati a disposizione in modo sistemico sul mondo della scuola. La banca dati dell’Ufficio scolastico regionale è ricca: si parte dai numeri essenziali, in via sperimentale. Ma il campo potrà allargarsi in futuro anche agli ambiti dell’economia e delle imprese, come allo studio dei piani regolatori a livello urbanistico. Un patrimonio condiviso che mettiamo a disposizione delle Marche».

Il cruscotto informativo sarà sviluppato tecnicamente dalla Provincia di Pesaro e Urbino. «Il sistema – ha osservato la responsabile dell’Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino Paola D’Andrea – potrà restituire interrogazioni dinamiche e visive dei dati, consultabili dagli uffici tecnici e dagli amministratori locali per analizzare il sistema scolastico nel dettaglio. Si potrà valutare al meglio la rispondenza alle effettive necessità del tessuto demografico e sociale, tenuto conto delle varie dinamiche territoriali in grado di influenzare la domanda nei prossimi anni. Il tutto faciliterà le decisioni nella pianificazione della rete scolastica. Il cruscotto informativo online sarà realizzato con sistemi di business intelligence, in grado di restituire all’utente un’analisi visiva e dinamica attraverso dashboard e cartografie interattive». In base all’accordo, l’Ufficio scolastico regionale si impegna a garantire un flusso di trasmissione dati regolare secondo cadenze temporali e modalità condivise.

La Provincia di Pesaro e Urbino, da parte sua, si impegna a effettuare un’accurata analisi dei fabbisogni informativi che tenga conto delle necessità dei diversi attori coinvolti nella programmazione della rete scolastica, oltre a progettare e realizzare il prototipo di sistema informativo e l’interfaccia di consultazione. Per garantire il raccordo, con l’intesa è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Provincia e dell’Ufficio scolastico regionale, con compiti di confronto e verifica nella fasi di sviluppo del sistema, che gli enti puntano a rendere operativo a partire dal prossimo anno scolastico.

«Per l’ambito territoriale di Pesaro e Urbino sarà uno strumento fondamentale – ha puntualizzato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni –. L’analisi dei dati è essenziale perché il numero di dirigenti scolastici che vengono assegnati alle regioni è fondato sulla proiezione anagrafica dei soggetti in età scolare». Del resto, ha chiosato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, «le statistiche non sono solo numeri ma possono essere ‘umanizzate’. Siamo orgogliosi che l’Ufficio scolastico regionale ci abbia visto come punto di riferimento su questo tema». Per la Provincia ha firmato l’accordo il segretario e direttore generale Michele Cancellieri: «Ringraziamo l’Ufficio scolastico regionale per l’opportunità e i tecnici della Provincia per la disponibilità e professionalità». Presente anche il dirigente dei Sistemi informativi della Provincia Michele Catozzi.