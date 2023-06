Revisione sistema incentivi alle imprese: le Marche in audizione al Senato

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – In Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato, si è svolta l’audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul Disegno di legge recante la “Revisione del Sistema degli incentivi alle imprese”.

Il coordinatore della Commissione per lo Sviluppo economico, l’assessore della Regione Marche Andrea Maria Antonini, che è intervenuto insieme con la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, evidenzia come il provvedimento rappresenti un’occasione importante per definire gli elementi di una nuova linea di politica industriale, fondamentale per la ripresa del nostro Paese.

“L’importanza della concertazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul testo del provvedimento – sottolinea Antonini – ha portato all’accoglimento di gran parte degli emendamenti proposti delle Regioni. In particolare, è stato evidenziato come la riforma del sistema degli incentivi statali vada definita salvaguardando l’autonomia regionale, poiché le Regioni hanno competenza propria nelle politiche di incentivazione alle imprese in coerenza con le esigenze diversificate dei territori”. “Pertanto – spiega Antonini – è fondamentale favorire la complementarità e le sinergie tra gli interventi e le risorse nazionali e regionali, definendo allo stesso tempo soluzioni di raccordo tra le amministrazioni, al fine di intervenire in maniera efficace nelle aree a più densità di impresa in cui si dovesse registrare maggiore domanda”.

Le soluzioni di raccordo, che saranno individuate successivamente con i decreti attuativi, dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario.

“Sotto tale profilo – conclude Antonini – come sistema delle Regioni siamo pronti a lavorare in sinergia con il Ministero, anche all’interno di tavoli istituzionali”.