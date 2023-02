Riattivazione parziale della guardia medica presso la “Casa della Salute” di Montecchio

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Presidente dell’Unione dei Comuni “Pian del Bruscolo” e Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli comunica che il Distretto di Pesaro dal prossimo mese di marzo riattiverà parzialmente il servizio medico di continuità assistenziale, guardia medica, nei fine settimana presso la “Casa della Salute” di Montecchio. In considerazione della gravissima carenza di personale medico, fa rilevare il Sindaco, la riattivazione del servizio verrà al momento assicurata limitatamente nei giorni dal venerdì sera al lunedì mattina e osserverà i seguenti orari:

Venerdì: dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di sabato mattina;

Sabato: dalle ore 10,00 alle ore 8,00 di domenica mattina;

Domenica: dalle ore 8,00 alle ore 8,00 di lunedì mattina.

In attesa di tornare alla copertura del servizio per tutto l’arco della settimana, conclude il Sindaco, ringrazio vivamente la Regione Marche, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino e il Direttore del Distretto di Pesaro Dr.ssa Elisabetta Esposto, per aver riattivato questo servizio di fondamentale importanza presso la “Casa della Salute” di Montecchio che essendo situata in un luogo centrale e strategico del territorio è sempre più punto di riferimento per tutti gli oltre 50.000 cittadini residenti della Vallata del Foglia.

Il recapito telefonico del servizio di Guardia Medica presso la Casa della Salute di Montecchio è 0721 424828.