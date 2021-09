Ricci e Frenquellucci: “Avere giovani formati e competenti è una risorsa per tutto il territorio”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Giovani formati e competenti sono una risorsa per tutto il territorio». Così il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina è intervenuto al ‘Welcome Day’ del corso di “Sistemi Industriali dell’Informazione” – Facoltà di Ingegneria UNIVPM, insieme all’assessore con delega all’Università Francesca Frenquellucci.

“Studierete in spazi belli – ha detto Ricci agli studenti – nel cuore della città. Siamo in una fase interessante, c’è grande fermento, voglia di ripresa e lavoro. Le nostre aziende hanno bisogno di persone competenti e formate e questo è un corso di studi che potrà dare tante opportunità di lavoro. Ringraziamo l’Università Politecnica delle Marche per questa preziosa collaborazione”. Il saluto dell’assessore Frenquellucci agli studenti: “Dovete essere veloci, perché tante aziende vi stanno aspettando. In questi mesi è emersa l’esigenza di avere ragazzi prepararti e questo corso va in questa direzione: prepara i giovani in base a quelle che sono le reali esigenze del mondo del lavoro. In bocca al lupo a tutti”.

