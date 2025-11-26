“Ricordare il futuro”, Confcommercio Marche Nord festeggia 80 anni

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Ottant’anni di idee, progetti e impegno: Confcommercio Marche Nord celebra l’ottantesimo anniversario della sua fondazione. Lo farà martedì 2 dicembre a partire dalle ore 15 con una convention, presso il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro Urbino. Un momento di confronto, approfondimento e riflessione con amministratori, politici, sindacati, imprenditori, dal titolo “Ricordare il futuro”.

È un traguardo storico e prestigioso quello che taglia la più grande associazione di categoria della provincia di Pesaro Urbino, con quasi 4mila associati, 13 uffici zonali e circa 100 tra dipendenti e collaboratori. Ne è passato di tempo da quando il 31 luglio del 1945, 27 commercianti, assistiti dal notaio Giuseppe Fabbri, fondarono l’associazione. A dispetto dell’età, un’organizzazione giovane, piena di energia e pronta alle nuove sfide.

“Un anniversario storico e di grande importanza – sottolinea il presidente Angelo Serra – che dimostra la solidità, la forza e il successo che la nostra organizzazione ha saputo costruirsi con serietà e coerenza in tutti questi anni. La nostra Confcommercio ha una duplice anima, economico-sindacale e turistica. Da sempre siamo impegnati al fianco delle imprese, nei servizi alle aziende e nella promozione del territorio. Ottant’anni alle spalle e un futuro da scrivere tutti insieme, perché siamo convinti che le tante sfide che ci attendono si debbano affrontare e vincere facendo squadra”.

“Ricordare il futuro” il claim scelto per questo traguardo: “Gli 80 anni – spiega il direttore Agnese Trufelli – non sono solo un’occasione per raccontare la nostra storia e fare un bilancio, ma anche un traguardo che guarda al futuro. Non uno slogan ma una responsabilità tanto evocativa quanto impegnativa che si declina in tre parole-chiave: trasparenza, equilibrio, cambiamento. Con tanti ospiti prestigiosi affronteremo temi importanti e di stretta attualità, dall’economia al turismo, fino al commercio, lanciando al termine un messaggio che guarda al futuro perché è importane formare le nuove generazioni grazie all’esperienza, alla perseveranza e alla resilienza. Per l’occasione abbiamo ideato quattro panel: partiremo da un confronto con le istituzioni, con chi ci rappresenta in Europa, in Italia, in Regione, Provincia e nei Comuni, per incontrare poi il mondo sindacale e l’ente bilaterale. Infine, parleremo di turismo, leva determinante per lo sviluppo economico, presentando il nuovo Itinerario della Bellezza nelle Marche, il nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica. La giornata si concluderà con le premiazioni di grandi e piccole imprese del sistema Confcommercio”.

Il programma

Saluti istituzionali: ANGELO SERRA – Presidente Confcommercio Marche Nord; EMANUELA SAVERIA GRECO – Prefetto Pesaro e Urbino; CARLO SANGALLI – Presidente Nazionale Confcommercio; GINO SABATINI – Presidente Camera di Commercio Marche; GIANLUCA PASQUI – Presidente Consiglio Regione Marche; FAUSTO CALDARI – Presidente Riviera Banca; MATTEO MARTINELLI – Presidente Unpli Pesaro e Urbino

1° PANEL – Confcommercio incontra le istituzioni

On. Matteo RICCI – Eurodeputato; On. Antonio BALDELLI – Deputato repubblica italiana; On. Mirco CARLONI – Deputato repubblica italiana; Francesco ACQUAROLI – Presidente Regione Marche; Enrico ROSSI – Assessore Regione Marche; Francesco BALDELLI – Assessore Regione Marche; Giuseppe PAOLINI – Presidente Provincia PU; Andrea BIANCANI – Sindaco Pesaro; Maurizio GAMBINI – Sindaco Urbino

2° PANEL – Il valore dei sindacati

Barbara MARCOLINI – Vicepresidente Confcommercio; Simona BALDOCCHI – Presidente Fimaa PU; Sebastiano GIOVANNELLI – Presidente Fnaarc PU; Patrizia CAIMI – Presidente 508Più PU; Stella SCARPA – Presidente bellezza salute e benessere; Claudia PARMEGGIANI – Presidente Terziario Donna PU

I sindacati dell’accoglienza

Gabriella Uguccioni – Consigliera Naz. Gruppo Donne Fipe; Mario DI REMIGIO – Presidente Fipe PU; Paolo COSTANTINI – Presidente Federalberghi PU; Marco FILIPPETTI – Presidente APA; Luciano Cecchini – Presidente Alberghi Consorziati

3° PANEL – Ente Bilaterale

Caterina Campolucci – Referente Filcams CGIL; Domenico Montillo – Segretario Generale Fisascat Cisl; Massimo Ravaglia – Referente Uiltus Uil

4 PANEL – NUOVO ltinerario della Bellezza

On. Gianluca CARAMANNA – Deputato repubblica italiana; Agnese TRUFELLI – Direttore Confcommercio Marche Nord; Massimiliano POLACCO – Direttore Confcommercio Marche; 28 sindaci ITINERARIO DELLA BELLEZZA

