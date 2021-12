Rinviata a gennaio la semifinale di ritorno della Essepigi Fano Rugby

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Può già pensare alle vacanze di Natale la Essepigi Fano Rugby, che questa domenica avrebbe dovuto sostenere la sfida di ritorno della semifinale della seconda fase della stagione di serie C se non fosse stato per il rinvio dettato dall’emergere di alcuni casi di Covid all’interno del gruppo-squadra della Polisportiva Abruzzo Chieti. Il re turn match del “Falcone-Borsellino” è stato così posticipato a domenica 9 gennaio, quando fanesi e teatini torneranno dunque a duellare dopo il colpaccio esterno messo a segno dai ragazzi di Walter Colaiacomo spuntandola con un autorevole 36-13.

Il tecnico rossoblù ed il suo staff, completato da Franco Tonelli ed Andrea Nucci, oltre a rilassarsi in famiglia, troveranno però in realtà anche il tempo di allenarsi nel corso delle prossime festività. L’obiettivo è chiaramente quello di presentarsi poi pronti per affrontare al meglio la ripresa del campionato, con lo stimolante quanto impegnativo rush finale verso il traguardo della B. Due formazioni giovanili del club presieduto da Giorgio Brunacci scenderanno invece regolarmente in campo nel weekend: sabato dalle ore 16 toccherà all’Under 13 di Jacopo Barattini ed Alessio Spinaci, targata Techfem, di scena a Fano contro Jesi, un derby che si ripeterà domenica dalle 11 con protagonista l’Under 19 di Angelo Proietti ed i pari età leoncelli.

