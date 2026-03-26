Riparte il progetto Ambiente Bene Comune – ABC di Pesaro

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Pesaro – Lunedi 23 marzo è ufficialmente ripartito il Progetto Ambiente Bene Comune – ABC di Pesaro, in cui l’Associazione Marche a Rifiuti Zero patrocinata dal Comune di Pesaro, affiancherà i concessionari di lidi, gestori di bar o ristoranti sulla spiaggia per ridurre i rifiuti prodotti e gestirli al meglio, a beneficio dei clienti e delle attività commerciali. ABC si svolge a Pesaro dal 2024, nel 2025 le adesioni sono quasi quadruplicate passando da 14 a 52.

L’incontro di lunedì è stato aperto da Maria Rosa Conti, assessora dell’Ambiente che ha ricordato il valore formativo e operativo del progetto ed il suo personale impegno affinché nelle spiagge vi sia una gestione dei rifiuti ottimale. La parola è poi passata alla referente locale di Marche a Rifiuti Zero che ha dapprima chiarito i concetti di rifiuti zero ed economia circolare: i rifiuti sono una conseguenza dell’uso delle risorse e dei processi produttivi che generano beni, di sempre di più breve durata e rapido consumo. Ridurre i rifiuti prodotti non è tornare indietro ma il contrario, è esser lungimiranti, perché le risorse si stanno esaurendo e abbiamo, grazie alla tecnologia ed all’impegno della comunità, efficaci strumenti prima di arrivare a giocare l’ultima carta: il riciclo. La referente ha poi illustrato alcune semplici proposte di riduzione e miglioramento della gestione dei rifiuti: offrire ai clienti l’acqua del rubinetto, offrire cannucce solo su richiesta e che siano durevoli e riutilizzabili, evitare stoviglie usa e getta anche quando sono certificate come biodegradabili e compostabili, proporre la zuccheriera con beccuccio e, infine, disporre al banco del bar un contenitore per gli scontrini, un’idea copiata l’anno scorso da Aquasalata beach cafè.

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Ogni proposta è stata motivata e giustificata con i corretti riferimenti normativi, queste pratiche non solo riducono i rifiuti prodotti, hanno anche un valore educativo verso i clienti, che si possono sentire motivati dal buon esempio. Vi è stato un utile momento di scambio tra Bagni Stefano 37, Bagni Paradise Beach, Bagni Roby, Bagni Gastone e Marta: tutti concordano sull’importanza di attività formative in spiaggia, di qui la scelta di ripartire con i laboratori Educare in riva al mare, già svolti lo scorso e rivolti, in particolare ai giovani. Il problema più sentito è il consumo di acqua, i bagnini hanno indicato alcune tipiche azioni di spreco idrico e come invitare i clienti ad agire diversamente, anche attraverso le attività Educare in riva al mare.

Ci auguriamo che anche nell’estate prossima il progetto Ambiente Bene Comune, grazie alla collaborazione dell’amministrazione, degli esercenti, dei cittadini, possa portare buoni frutti! E possiamo sperarlo dato il valore dell’incontro di lunedì.