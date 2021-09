Ruggeri (M5S): “Sanità Marche, la prevenzione è in affanno a causa del Covid”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Importanti servizi sanitari di prevenzione e cura sono compressi a causa dell’emergenza Covid, ma è stata interlocutoria la risposta dell’assessore regionale Filippo Saltamartini alla pressante sollecitazione di riattivarne al più presto la piena operatività. La richiesta gli è stata rivolta ieri dalla capogruppo di M5S, Marta Ruggeri, che ha depositato un’interrogazione a risposta immediata insieme con la consigliera regionale Simona Lupini.

“Aspetto la relazione scritta che mi è stata promessa – ha concluso Ruggeri – con la speranza che l’impegno sia mantenuto. In precedenza è invece capitato spesso che all’annuncio sia seguito il nulla, ma questo tema è troppo importante per eventuali trascuratezze. Lo studio di Cgil ha infatti evidenziato una situazione preoccupante, che ha provocato rinvii e annullamenti di esami, visite, prestazioni specialistiche, interventi chirurgici e ricoveri in particolare in ambito oncologico e cardio-circolatorio. Le ripercussioni sulla salute dei cittadini saranno valutabili soltanto fra qualche tempo, quando i problemi cominceranno a manifestarsi nella loro ampiezza, quindi c’è bisogno di sapere al più presto se la Regione si sia attivata in modo adeguato e tempestivo. Solo così si potrà correre subito ai ripari”.

