Ruggeri (M5S): “Un anno di lavoro nell’interesse dei marchigiani”

Fano (PU) – Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, esamina il suo primo anno da consigliere regionale della Regione Marche.

“Un anno – evidenzia Marta Ruggeri – di lavoro nell’interesse della comunità marchigiana, senza saltare una seduta del consiglio regionale oppure una riunione di commissione. Ci metto serietà e impegno, mi sembra doveroso nei confronti di tutti i cittadini e rispettoso verso coloro che mi hanno accordato fiducia, votandomi nel settembre dell’anno scorso”.

“Sempre presente – sottolinea la consigliera penta stellata – alle 41 sedute del consiglio regionale e alle 47 riunioni della commissione, ho presentato 129 atti in totale», specifica Ruggeri, aggiungendo di essersi adoperata dai banchi dell’opposizione «per contribuire a una svolta e a un cambio di passo rispetto al recente passato, che finora è però latitato nell’operare della maggioranza di centrodestra”.

Gli interventi di Ruggeri hanno pungolato la giunta regionale riguardo a questioni aperte o scottanti (67 le interrogazioni, 40 come prima firmataria) oppure provato a indirizzarne le scelte verso soluzioni migliorative: prodotte 36 mozioni (15 come prima firmataria), più 4 ordini del giorno e 12 risoluzioni. Su 25 proposte di legge approdate in aula, Ruggeri è stata relatrice di minoranza per 9 volte; 4 volte nel caso dei 13 atti amministrativi. Ha presentato 9 proposte di legge di cui 4 come prima firmataria.