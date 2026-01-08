Sabato 10 gennaio la “Ciaspolenta” sul Monte Nerone

0 Condividi Facebook Twitter

Monte Nerone (PU) – Nuovo anno, nuove esperienze. All’interno del progetto RI-GEN: Borghi per la rigenerazione, il programma di rigenerazione culturale e sociale che unisce i Comuni di Apecchio e Piobbico sabato viene proposta una attività inedita e curiosa, ideale per scoprire il Monte Nerone non solo dal punto di vista sportivo e naturale ma anche da quello dell’aloenogastronomia.

Gianluca Dormicchi – Natura Trekking Marche e Chef Roberto Dormicchi Triglia di Bosco propongono la CIASPOLENTA:

“Una ciaspolata pomeridiana adatta a tutti (purché siate persone forti, dinamiche e sportive oltre che ovviamente in piena salute e adeguatamente attrezzate) in cima a Monte Nerone -spiega Gianluca Dormicchi-, dove spazi ed orizzonti si fanno infiniti, la neve disegna scenari da favola ed il tramonto è di una bellezza disarmante. A seguire ci sposteremo in auto a Piobbico presso il laboratorio di Triglia di Bosco, per gustare al caldo ed in ambiente familiare il mitico polentone, autentica leccornia della tradizione piobbichese, insieme ad altre specialità abbinate alle Birre artigianali di Apecchio Città della Birra”.

L’evento è gratuito (per chi non le ha, dovrete pagare solo il noleggio delle ciaspole) ma a numero chiuso con massimo 20 partecipanti. Per prenotazioni contattare al 339 3734504 Gianluca Dormicchi Guida Ambientale Escursionistica della Regione Marche.

Il ritrovo è fissato alle ore 13 a Piobbico nel parcheggio adiacente il Cimitero in Via Jhon F. Kennedy (già provvisti di ciaspole) oppure alle ore 12:30 a Città di Castello presso il Distributore Green Service e Bar Caffè Colorado lungo la circonvallazione Nord (già provvisti di ciaspole), oppure alle ore 13:15 presso il Bivio fra Apecchio e Piobbico lungo la SP257 Apecchiese all”altezza della fabbrica Galvanina S.p.a. e Birrificio Amarcord.

“Con auto proprie -continua Dormicchi- saliremo fino a Serravalle di Carda di fronte all’Albergo Ristorante Il Poeta, per poi proseguire sempre in auto direzione Monte Nerone, dove potremo parcheggiare a lato della strada e, infilate le ciaspole, imboccare il sentiero. Raggiungeremo ciaspolando su un nuovo percorso molto panoramico, divertente e suggestivo, adatto anche a chi non ha mai ciaspolato, le cime principali del Nerone, il Monte Pantano e la Montagnola 1.486 msl e da posizione comoda e invidiabile potremo assistere allo spettacolo del tramonto con rientro alle auto all’imbrunire. Dopo aver riempito gli occhi di bellezza, ci sposteremo in auto a Piobbico presso Laboratorio di Triglia di bosco per una vera e propria coccola gastronomica”.

Questo il menù della merenda-cena pensato per questa speciale occasione:

– Il polentone, “must” assoluto di Piobbico. Una ricetta identitaria che racchiude la storia delle nostre famiglie. È più di un piatto, è un rito che scalda il cuore.

– Crostino al tartufo e Focaccia calda, il sapore nobile della nostra terra, incontra la fragranza del pane appena sfornato.

– Spuma di Mascarpone, una carezza vellutata e golosa per concludere il viaggio con dolcezza.

Ad accompagnare questi sapori, la purezza dell’Acqua Valdimeti (Galvanina), che nasce pura tra le rocce della montagna, e una selezione di birre artigianali, figlie dell’acqua del Nerone e della passione dei nostri mastri birrai.

INFO TECNICHE:

Per quanti non hanno le ciaspole, di seguito il contatto di due Negozi di Piobbico e Città di Castello ben forniti ed altamente professionali dove potete noleggiarle al prezzo di €10.

– Negozio Piobbico Rif. Tobia Pupita Cell.328 7097518.

Ciaspole con bastoni rigidi €10;

Ciaspole con bastoni telescopici €15.

N.B. In caso di rottura di bastoni telescopici, é previsto un rimborso di €20 per ogni singolo bastone;

Per ciò che riguarda le ciaspole, a seconda della tipologia di ciaspola rovinata, gli importi del rimborso variano da €5 a €60.

– Negozio Città di Castello Scarscelli Sport Tel.075 8558740

Rif. Riccardo Scarscelli Cell.392 7513636.

INFO TREK-CIASPOLATA:

DIFFICOLTA’: MEDIA

Durata ciaspolata-camminata 3 ore c.ca. soste comprese.

Dislivello 400 mt. c.ca.

Lunghezza percorso 7 Km. c.ca.

Merenda al sacco e acqua o bevanda calda a sufficienza.

Vestirsi a strati con abbigliamento caldo e invernale.

Consigliati: maglia termica, felpa o pile, giacca a vento impermeabile e/o piumino, guanti, cappello e occhiali da sole. Obbligatori gli scarponcini da trekking o simili alti alla caviglia e che non facciano venire vesciche.

Pila meglio se frontale (o torcia) per il rientro all’imbrunire.

N.B. La Guida a suo insindacabile giudizio, si riserva in caso di meteo avverso o non ottimale, o per la corretta e sicura gestione del gruppo, di apportare modifiche anche sostanziali all’itinerario proposto.

Per eventuali intolleranze potete contattare lo Chef Roberto Dormicchi Triglia di Bosco al 339 4962685.