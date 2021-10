SACE e Regione Marche: un Protocollo di Intesa per favorire lo sviluppo economico delle imprese marchigiane

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – SACE (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e Regione Marche hanno firmato l’accordo finalizzato a favorire lo sviluppo economico del territorio accompagnando le imprese private nelle attività di export e promozione del Made in Italy Le principali iniziative legate all’accordo saranno organizzate con la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi di SACE, mettendo a disposizione quelli rispondenti alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, facilitare l’accesso delle PMI marchigiane al know how specialistico di SACE, mettere a disposizione i report SACE sui rischi relativi ai paesi di maggiore interesse per l’export marchigiano, promuovere l’attività di Business Matching.

“Oggi a Roma, in rappresentanza di Regione Marche, ho firmato un importante accordo con SACE per consentire alle nostre imprese di godere di garanzie e assicurazioni sulle vendite in Italia e all’estero, formazione e sostegno all’investimento per le esportazioni – afferma il vicepresidente e assessore alla Attività produttive Mirco Carloni – L’intesa con SACE consentirà alle imprese marchigiane di accedere ai tanti strumenti SACE con un canale dedicato e preferenziale di cui le nostre imprese potranno beneficiare in un momento di ripresa degli scambi con l’estero e di rilancio su nuovi mercati. Questo importante protocollo si inserisce nel più ampio quadro di insieme previsto dal piano per l’internazionalizzazione 2021, nel quale il coordinamento tra le istituzioni e gli strumenti a supporto dell’export costituiscono la strategia sulla quale il governo regionale intende puntare, per massimizzare gli effetti e favorire la ripresa e la crescita dei sistemi produttivi marchigiani”.

“L’Export è parte del DNA di SACE da oltre 40 anni. – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE – Siamo, dunque, lieti di aver concluso una simile intesa, che svolge una funzione di acceleratore di crescita per il tessuto imprenditoriale delle Marche, realtà ricca di PMI che ha da poco rinnovato il proprio Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero. Grazie a questo accordo abbiamo modo di supportare le aziende marchigiane ad approcciare con sicurezza i mercati esteri in un momento complesso come l’attuale, non solo con prodotti assicurativi ma anche con servizi di advisory istituzionale”.

Al fine di facilitare l’accesso delle imprese marchigiane agli strumenti di SACE, è stata realizzata una pagina web nell’area dedicata alle Partnership sul sito aziendale di SACE e accessibile anche dal sito della Regione Marche, che include una panoramica dei prodotti di maggior interesse per le imprese marchigiane ed i contatti dei gestori commerciali SACE sul territorio marchigiano.

SACE (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. È specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere in Italia e nel mercato globale.