Salvini e Lucentini (Lega): “Con la squadra il centrodestra riscrive la storia di Ancona”

Ancona – “Il buongoverno del Centrodestra unito pronto a riscrivere la storia di Ancona con Daniele Silvetti sindaco. Dopo oltre 60 anni di egemonia della sinistra, gli anconitani hanno scelto il cambiamento fortemente motivati dall’approssimazione e dalla sciatteria amministrativa che, negli ultimi 5 anni, hanno fatto toccare alla città il suo punto più basso sotto ogni profilo. A Daniele Silvetti i complimenti e il grande in bocca al lupo con la conferma che la Lega, che è uno dei punti di forza della squadra del Centrodestra in Regione e al governo centrale, non solo è orgogliosa del risultato che premia la coalizione, ma soprattutto di poter lavorare al suo fianco per rilanciare Ancona come capoluogo di regione e snodo determinante per l’economia del centro Italia e per restituire ai cittadini un’amministrazione che si mette al loro servizio”.

Così nella sintesi la telefonata del segretario Matteo Salvini con il commissario Marche Mauro Lucentini che commentano da Milano, dove è in corso la riunione del consiglio federale della Lega, la vittoria con il 51,73% dei consensi del candidato sindaco di centrodestra Daniele Silvetti che ha consegnato il centrodestra marchigiano alla storia.

