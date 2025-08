San Costanzo, dalla Regione Marche importante contributo per il recupero del lavatoio

0 Condividi Facebook Twitter

San Costanzo (PU) – Il Sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone, insieme alla Presidente della Pro Loco, Gabriella Uguccioni, annunciano con grande soddisfazione un importante risultato per la comunità: la Regione Marche ha stanziato un contributo significativo per il recupero e la sistemazione del lavatoio del paese.

«Si tratta di un luogo simbolico per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Carbone – un angolo della memoria collettiva, da troppo tempo in stato di degrado, che finalmente potrà tornare a nuova vita grazie a questo finanziamento. È un segno concreto di attenzione verso i piccoli borghi». Un sentito ringraziamento è rivolto all’Assessore regionale Stefano Aguzzi e al gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, che si sono fatti interpreti delle istanze del territorio e hanno sostenuto il progetto con convinzione.

«Restituire dignità a questo spazio – prosegue Carbone – significa non solo conservare la memoria, ma anche offrire ai cittadini e ai visitatori un luogo riqualificato, che potrà diventare parte integrante dei percorsi culturali e turistici del paese». Grande soddisfazione anche da parte della Presidente della Pro Loco, Gabriella Uguccioni:

«Come Pro Loco tenevamo moltissimo a questo progetto: da tempo chiedevamo attenzione per il lavatoio. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e saremo con convinzione al fianco dell’Amministrazione comunale in tutte le fasi del recupero. Vederlo rinascere sarà motivo di orgoglio per tutti noi».

Il Comune di San Costanzo si impegnerà ora a seguire con la massima cura le fasi progettuali e operative dell’intervento, con l’obiettivo di restituire il lavatoio alla comunità quanto prima.