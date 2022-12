San Lorenzo in Campo protagonista dell’Itinerario Musicale di Confcommercio

0 Condividi Facebook Twitter

San Lorenzo in Campo (PU) – L’incontro presso il municipio laurentino tra il sindaco Davide Dellonti e il direttore generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, è stata l’occasione per gli auguri di Natale e confrontarsi su diverse progettualità. L’amministrazione Dellonti ha aderito all’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica che dal 2023 vedrà insieme ben 21 Comuni, ormai da due anni.

Nell’occasione Varotti ha consegnato al sindaco i due ultimi prodotti firmati Confcommercio: l’Itinerario del Silenzio e della Fede e l’Itinerario Musicale. San Lorenzo in Campo ‘Paese della Musica’ è grande protagonista dell’itinerario che accende i riflettori sulle eccellenze provinciali nel campo delle sette note: “Le tante attività musicali che si svolgono a San Lorenzo in Campo, la prestigiosa figura del tenore Mario Tiberini a cui è dedicato pure il teatro comunale – spiega Varotti – trovano ampio spazio nell’Itinerario Musicale. E San Lorenzo sarà protagonista anche dei prossimi progetti come l’Itinerario dei Teatri Storici della provincia di Pesaro Urbino, con il ‘Tiberini’, e il nuovo Itinerario Archeologico, con l’Antiquarium e il Museo. Nella prossima edizione troveranno spazio, inoltre, la nuova realtà del Museo Oliveriano di Pesaro e l’Antiquarium di Cantiano. Con il sindaco Dellonti – conclude Varotti – ci siamo dati appuntamento alla Bit di Milano in programma a febbraio, dove presenteremo l’edizione 2023 dell’Itinerario della Bellezza che conterà ben 21 Comuni”.

Soddisfatto Dellonti: “Un incontro come sempre proficuo come proficua è la collaborazione con Confcommercio. Siamo molto soddisfatti di aver aderito all’Itinerario della Bellezza, dei risultati che stanno arrivando e dei progetti che ci vedranno protagonisti. Solo insieme, facendo rete è possibile promuovere e valorizzare il territorio e le sue eccellenze. San Lorenzo in Campo è presente alle fiere turistiche in Italia e all’estero, in tutte le ultime guide di Confcommercio e lo sarà nelle prossime, oltre ad avere ampia visibilità nei social e nelle riviste specializzate. Questa è la strada giusta per lo sviluppo turistico che merita il nostro paese”.