Sassonia, spiaggia libera accessibile anche ai disabili

Fano (PU) – Anche questa estate la spiaggia libera di Sassonia sarà accessibile a tutti. E’ stata infatti ripristinata la passerella dedicata alle persone con difficoltà motoria ma anche ai passeggini e a chiunque, per muoversi, abbia bisogno di una superficie solida e in piano.

Lo strumento, voluto nel 2021 dalla A.G.F.I. (Associazione Genitori e Figli per l’Inclusione) su input di un cittadino che altrimenti non avrebbe potuto accedere al mare, è stato realizzato nel 2022 grazie al contributo di Bcc Fano, Associazione Paraplegici Marche e Panthers ’77.

Ogni estate il Comune si impegna a realizzare i lavori di ripristino, che anche quest’anno sono stati prontamente completati, ancora una volta in collaborazione con gli alunni del Polo 3: “Nei giorni scorsi abbiamo sistemato le piastre di cemento, è stato riposizionato il tratto rimovibile e soprattutto ridipinto il logo a terra che indica inequivocabilmente la funzione della passerella – spiegano in coro gli assessori Loredana Maria Laura Maghernino, Servizi educativi e Alessio Curzi, Mobilità sostenibile – Quello di ridare annualmente vita al logo è un gesto molto significativo, che coinvolge ogni volta alunni diversi della sezione ‘Comunicazione e grafica’ del Polo 3 e rappresenta un passaggio di testimone sul fronte della sensibilizzazione ai temi della disabilità e dell’inclusività.

Oltretutto il logo ben visibile evita che qualcuno pensi si tratti di un’area di sosta per bici o monopattini ed è, in senso più ampio, un segnale per tutta la città”. “Siamo felici di aver dato continuità a questo servizio – concludono i due amministratori – perché è giusto che il mare sia accessibile a 360 gradi, senza distinzioni”. “Dico grazie al Comune che ogni anno si impegna a rendere fruibile a tutti quello che è un servizio e un bene pubblico – commenta soddisfatta Francesca Busca, presidente A.G.F.I. – Con il ripristino della passerella viene ribadito il ‘diritto di esserci’ di tutti coloro che hanno bisogno di questo supporto per arrivare al mare. Grazie anche ai volenterosi insegnanti e agli abili alunni del Polo 3 che hanno ridato vita al logo a terra”.