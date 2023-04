SCD Alma Juventus Fano, a Martinsicuro per Giacomo Sgherri è subito Bis

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Concede subito il bis Giacomo Sgherri, che dopo la vittoria al debutto nell’8° Trofeo “Giuliano Renzi” di Sant’Elpidio a Mare (FM) si ripete al 1° Memorial “Franco Persiani a Villa Rosa di Martinsicuro (TE). Il gioiellino della SCD Alma Juventus Fano, che compirà 16 anni il prossimo 23 giugno ed è campione regionale in carica, si è imposto su un lotto di rivali di tutto rispetto in una gara caratterizzata dalla presenza di società di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia ed Umbria. Non era insomma facile confermarsi, ma il resto della squadra dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli lo ha supportato alla grande come dimostrano anche il quinto posto di Luca Nicoloso, il sesto di Diego Tinti ed il decimo di Edoardo Tesei. Senza tralasciare l’opera compiuta da Alessandro Baldelli prima e Mirko Sgherri poi, ugualmente preziosa. Lo spunto decisivo Giacomo Sgherri l’ha piazzato a 300 metri dal traguardo, impostando magistralmente la curva che precedeva il rettilineo finale. Peccato per la caduta di Matteo Magnoni ed i ritiri di Omar Dahani e Tommaso Buscaglia, che avranno però modo di rifarsi nel prosieguo della stagione. In terra abruzzese hanno corso pure gli Esordienti, alle prese con una competizione unica per 1° e 2° Anno con 100 partenti. Si è proceduto a folate, con vari tentativi di fuga puntualmente rintuzzati. Si è giunti così sino alla volatona, che ha visto Youssef Dahani classificarsi tredicesimo di categoria, Kevin Piccioli arrivare undicesimo tra i 1° Anno e Gianmarco Lucarelli concludere un po’ più attardato. Comunque, soddisfatto il DS Gabriele Gorini, che ha colto incoraggianti segnali di crescita. Nota a margine l’affermazione al Memorial “Cristian Castagna” di San Marino di Carpi (MO) dell’ex arancio-aragosta Davide Sdruccioli, svezzato dai Giovanissimi della SCD Alma Juventus del DS Giovanni Ambrosini, che difendendo i colori del Team Cingolani ha prevalso tra gli Esordienti 1° Anno.

Prossimi impegni

Pubblicità

sabato 8 aprile:

Giovanissimi a Villa Ceccolini (PU)

domenica 9 aprile:

Allievi a San Miniato (PI)

lunedì 10 aprile:

Esordienti a Montevarchi (AR)

Allievi a San Mauro Pascoli (FC)