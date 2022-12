SCD Alma Juventus Fano, al Ristorante Agli Olivi di Cartoceto si è chiusa una stagione nel ricordo di Ragno

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Non è stato né su strada né su pista l’evento di fine stagione per la SCD Alma Juventus Fano, che, come una grande famiglia, si è riunita al Ristorante Agli Olivi di Cartoceto per chiudere convivialmente l’annata ciclistica di Giovanissimi, Esordienti ed Allievi. Il momento più toccante è stato quello della consegna ai genitori di Marco Ragnetti della maglia di campione regionale 2022, un obiettivo che il proprio figlio, il sedicenne portacolori arancio-aragosta scomparso in un incidente stradale l’8 marzo scorso, si era prefissato per questa stagione e che la sua squadra ha centrato per lui spingendo sul gradino più alto del podio marchigiano Giacomo Sgherri. Di fronte ad ospiti speciali, come Giovanni Battaglin, ex corridore professionista e fondatore dell’azienda Battaglin Cicli, e Lino Secchi, presidente della Federciclismo Marche, si è anche tenuta l’attesa premiazione di “IOHOTALENTO, i talenti non sono denari”.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dal presidente del sodalizio fanese Graziano Vitali, che con esso intende valorizzare i ragazzi capaci di distinguersi sia come atleti che come studenti. La classifica viene stilata prendendo in considerazione presenze agli allenamenti, risultato sportivo e media scolastica, che pesano rispettivamente 30, 20 e 50%. Nella categoria Esordienti è emerso un altissimo livello di rendimento a scuola e di partecipazione alle sessioni di allenamento, cosicché l’assegnazione del premio si è risolta al fotofinish. Edoardo Tesei l’ha spuntata con un 90,01/100, seguito da Alessandro Baldelli con 85,11/100, Tommaso Arduini con 83,30/100, Andrea Antonioni con 83,25/100, Youssef Dahani con 81,40/100, Matteo Magnoni con 81,38/100, Omar Dahani con 76,65/100, Mirko Sgherri con 74,98/100 e Tommaso Buscaglia con 74,56/100. Tra gli Allievi ha invece prevalso Giacomo Sgherri con un 78,98/100, lasciandosi alle spalle il 74,82/100 di Diego Tinti, il 71,43/100 di Luca Nicoloso, il 65,46/100 di Diego Pierini ed il 62/81 di Emanuele Cantoro.

Un riconoscimento è stato inoltre attribuito agli sponsor presenti, che attraverso il loro sostanzioso sostegno economico hanno dato ancora una volta la possibilità alla SCD Alma Juventus Fano di non far pagare alcuna retta annuale ai propri tesserati. Non è mancato poi uno spazio dedicato alla beneficenza, con una lotteria che metteva in palio prodotti ed oggetti offerti da varie attività commerciali locali, il cui ricavato di euro 514 è stato destinato alla Lega del Filo d’Oro ed all’AIAS di Pesaro.