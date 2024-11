SCD Alma Juventus Fano, il bilancio di fine anno del DS Beltrami

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È stata una stagione forse più intensa che mai quella da poco terminata dagli Allievi della SCD Alma Juventus Fano, sicuramente speciale per Filippo Beltrami. Quest’ultimo, che stavolta ha condiviso la direzione sportiva del gruppo con Samuele Mancinelli, ha infatti deciso di ridimensionare il proprio impegno con la società arancio-aragosta.

<È stata un’esperienza magnifica con tanti bellissimi ricordi, uniti purtroppo a quello indelebile dell’immane tragedia della scomparsa di Marco Ragnetti. Avevo profonda stima di lui e gli ero molto legato, perderlo così è stato devastante. Detto ciò, sono stati anni dove ho vissuto praticamente sempre con il pensiero dei ragazzi ed a ritmi forsennati per seguirli al meglio e metterli nelle condizioni di divertirsi, esprimere le proprie qualità e crescere. Di certo io stesso mi sento di essere cresciuto nel frattempo, acquisendo così anche maggiore autostima. Inoltre, l’affetto manifestato nei miei confronti dai ragazzi, compresi quelli avuti in passato e che mi continuano a cercare, mi ha dato la consapevolezza di aver creato qualcosa di buono e di bello nonostante gli errori che di sicuro avrò commesso lungo il percorso. Ovviamente non con tutti mi sono sempre trovato, ma pure questo insegna. Sta di fatto che dopo l’ultima gara a Vittorio Veneto, peraltro corsa davvero bene dalla squadra, ho avvertito un profondo senso di orgoglio>.

Beltrami passa poi ai ringraziamenti: <Devo ringraziare la società tutta, che non mi ha mai fatto mancare nulla, ed in primis Giovanni Ambrosini e Fabio Francolini. Giovanni e Fabio sono uomini che per definirli non ci sono parole, senza di loro credo che non ci sarebbe una simile realtà a Fano. Una nota particolare spetta al mio collega Samuele Mancinelli, mai invadente e sempre pronto a trovare la parola giusta al momento giusto, che ha portato tanta serenità e professionalità. Un grande grazie, poi, a tutti i collaboratori. A cominciare dall’insostituibile Mauro Guidi, colui che gestiva le prenotazioni alberghiere, l’abbigliamento e si occupava dei rifornimenti in gara. Savino Santoro, sempre disponibile e con l’allegria addosso. Stefano Aluigi, anche lui sempre pronto nel bisogno seppur meno presente per motivi di lavoro.

E l’ultimo entrato Giuseppe Nicoloso, preciso, puntuale ed estremamente collaborativo, che mi ha affiancato in gare importanti come il campionato italiano individuale crono a Grosseto e quello a squadre a Cavaso, la corsa del giorno dopo a Vittorio Veneto e quella a tappe a Bannia>. Infine, un pensiero sull’anno che verrà: <Per il 2025 cercherò comunque di dare una mano a Gabriele Gorini, che da DS degli Esordienti passerà alla categoria Allievi. Intanto ricaricherò le batterie, ritrovando il tempo per me stesso e chi mi sta vicino>.

Venendo invece all’annata 2024, gli Allievi della società presieduta da Graziano Vitali hanno partecipato almeno con un loro portacolori a ben 51 gare sparse per lo “stivale”. Le più prestigiose la Liberazione a Roma, la Coppa d’Oro a Borgo Valsugana ed il campionato italiano su strada con la Regione Marche, oltre a quelle già citate da Beltrami. Quattro le vittorie, di Tommaso Buscaglia al ciclocross di Misano Adriatico (RN), di Mirko Sgherri a Renzino (AR) e Chiarino (MC) e di Samuele Uguccioni a Cerbara di Città di Castello (PG). Ad esse vanno aggiunti un 2° posto, tre 3°, cinque 4°, sette 5°, sette 6°, tre 7°, otto 8°, due 9°, quattro 10°, rimarcando l’8° generale di Sgherri in rappresentanza delle Marche nella corsa a tappe a Lucca ed il 5° di Uguccioni e di squadra alla crono a Bannia (PN).