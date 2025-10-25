Serfilippi: “Con Acquaroli e la nuova Giunta, più forza a Fano e alle vallate del Metauro e del Cesano”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – «Rivolgo i miei complimenti al presidente Francesco Acquaroli e un sincero in bocca al lupo alla nuova Giunta regionale. È una squadra chiamata a decisioni importanti». Lo dichiara il sindaco di Fano Luca Serfilippi.

Da sindaco della Lega, Serfilippi plaude alla presenza nell’esecutivo di Acquaroli di Enrico Rossi: «La presenza di Rossi in Giunta, come vicepresidente della Regione Marche, dà ancora più valore a Fano e alle vallate del Metauro e del Cesano». Per Serfilippi è chiaro un aspetto: «Nei prossimi cinque anni il nostro territorio sarà al centro della strategia regionale e Fano avrà un ruolo di guida, mettendo a sistema costa e colline, comunità e imprese. Come sindaco, ribadisco il dovere di rendere efficace la filiera istituzionale, con un’attenzione concreta ai bisogni dei cittadini: dalla sanità allo sviluppo economico, fino alla coesione territoriale. Scegliere è assumersi responsabilità: Fano si farà portavoce del territorio insieme alle vallate del Metauro e del Cesano, promuovendo un dialogo leale e continuo anche grazie alla delega alle Aree Interne, affidata a Francesco Baldelli, che offre nuove opportunità di collaborazione e sviluppo per le nostre comunità Ci attende un percorso da affrontare con responsabilità e coraggio, all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Vogliamo portare davvero le istanze del territorio ai tavoli regionali: agricoltura e agroalimentare di qualità, difesa della costa e manutenzione del reticolo idrico, viabilità e collegamenti, sanità di prossimità, turismo e rigenerazione urbana. Dalle parole ai fatti, con serietà e tempi chiari».

Pubblicità

«Un grazie alla Lega per il lavoro svolto: al segretario Matteo Salvini, a Giorgia Latini e Mirco Carloni per l’impegno e la capacità di rappresentare al meglio le esigenze dei territori».