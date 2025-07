Serfilippi: “Con il raddoppio della Guinza Fano torna al centro”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Il via libera alla progettazione esecutiva della seconda canna della Galleria della Guinza rappresenta un passaggio cruciale. Non parliamo più di un’incompiuta, ma di un’infrastruttura strategica sulla quale oggi lo Stato investe risorse concrete. Un’opera che, come giustamente sottolineato dal presidente Acquaroli, avvicina Adriatico e Tirreno e apre una nuova prospettiva di sviluppo per Fano e per tutta l’Italia centrale”.

Così il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, commenta l’approvazione dell’emendamento che stanzia 14 milioni di euro per il progetto esecutivo della seconda canna della galleria della Guinza, inserita tra le opere prioritarie del Governo. Un risultato reso possibile grazie all’impegno della Regione Marche, guidata dal presidente Francesco Acquaroli.

“Per anni la Guinza è stata il simbolo dell’Italia delle incompiute. Oggi, finalmente, parliamo di futuro. I 14 milioni stanziati per la progettazione esecutiva segnano una svolta concreta, frutto di una precisa volontà politica. Lo Stato interviene con un investimento mirato su questa infrastruttura strategica, che collega Adriatico e Tirreno passando per le Marche, l’Umbria e la Toscana”.

“Il completamento della Guinza non è solo un’opera attesa: è una scelta politica e infrastrutturale che può incidere profondamente sulla competitività del nostro territorio. Significa meno isolamento per le imprese, connessioni più veloci per il porto, maggiore attrattività per investimenti e turismo. Non una semplice opera pubblica, ma una leva reale di sviluppo economico e sociale”.

“La Fano-Grosseto oggi non è più solo una promessa: è un’asse strategica per ridisegnare l’accessibilità dell’intera dorsale appenninica. Come amministrazione comunale, intendiamo accompagnare questa fase con una visione chiara e concreta, valorizzando Fano come snodo centrale e porta d’accesso sull’Adriatico”.