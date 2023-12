Serfilippi (Lega): “Fano protagonista nel bilancio regionale”

0 Condividi Facebook Twitter

ano (PU) – “Un bilancio regionale dove la città di Fano torna ad essere finalmente protagonista. Risorse extra per il sistema sanitario e per le manifestazioni che si aggiungono agli impegni sull’edilizia ospedaliera e sulle infrastrutture turistiche. Un ulteriore cambio di passo significativo rispetto al passato che esplicita un reale interesse a rafforzare una strategia per la terza città delle Marche con cui contribuire all’implementazione dei servizi sanitari, ma anche alla crescita per l’intera economia culturale e turistica”.

Il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi è soddisfatto per l’approvazione di diversi emendamenti e di un ordine del giorno con cui vengono messi nero su bianco impegni concreti per la sanità di Fano, per le manifestazioni culturali e turistiche e per le infrastrutture sportive.

“Sono particolarmente soddisfatto che all’interno del bilancio abbiano trovato l’approvazione di diversi emendamenti – sottolinea il consigliere – che ho presentato. Questi permetteranno di destinare ulteriori 30.000 euro (che si sommano ai precedenti 70.000 euro) per l’organizzazione della tappa per il Giro d’Italia il 16 maggio 2024, alle porte della stagione estiva. Una manifestazione sportiva internazionale capace di generare importanti riscontri positivi in ambito economico, turistico e sociale per la città che la deve organizzare al meglio capitalizzando questa grande opportunità di visibilità.

Fondamentale, inoltre, l’accoglimento dell’emendamento che destina 100.000 euro per finanziare la legge sui carnevali storici, che consentirà al Carnevale di Fano di sviluppare con maggior efficacia le azioni di valorizzazione di una manifestazione ancor più attrattiva per i fanesi e per le migliaia di turisti che per settimane rendono viva la città della Fortuna. Sottolineo, inoltre, l’importanza dell’approvazione di un ordine del giorno con cui la Regione raccogliere l’esigenza della città di Fano, in passato sempre bistrattata dai governi di centrosinistra, di dotarsi di una struttura polifunzionale al chiuso che possa ospitare almeno 3.000 persone dando la possibilità di organizzare o ospitare eventi sportivi e culturali. L’impegno della Regione di finanziare in parte sia la progettazione che la sua realizzazione inserendo almeno 200.000 € per il 2024 per la progettazione, e almeno 2 milioni di euro (1 milione nel 2025 e 1 milione nel 2026) permetterà di supportare la definizione di un progetto che coinvolga il Comune di Fano ed i soggetti privati disposti a collaborare alla realizzazione di tale opera che creerebbe le migliori condizioni di sviluppo per la vallata del Metauro e del Cesano”.

“Anche sulla sanità ci sono buone notizie visto che è stata approvata sia la proposta che ho presentato di destinare 25.000 euro per la realizzazione di una vasca parto presso l’ospedale Santa Croce di Fano, sia quella di finanziare con 25.000 euro l’associazione ADAMO che si occupa di sostegno ai malati oncologici. Ma non solo, il Consiglio Regionale, votando un ordine del giorno ha rimarcato una discontinuità rispetto al passato sulla sanità fanese, accogliendo tutte le proposte che ho presentato. Nel corso del 2024 non solo troverà finanziamento la progettazione per la ristrutturazione del “Santa Croce” di Fano, in particolare la progettazione del blocco B, ma c’è l’impegno a finanziarli ed appaltarli entro il 2025 Oltre a questo impegno nel 2024 troverà attuazione la progettazione e l’appalto dell’Hospice pediatrico di Fano, così come previsto dal Piano Socio-Sanitario 2023-2025”.

“Infine, mi fa piacere inoltre sottolineare – conclude il consigliere regionale Serfilippi – l’importanza dell’approvazione di un emendamento (firmato insieme alla collega Ruggeri) che destina 30.000 euro per la rete regionale delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti. Il punto chiave di questa legge, che consiste nella diffusione di una cultura di pianificazione delle città, sensibile all’infanzia e all’adolescenza attraverso una serie di progetti ed iniziative trasversali, è utile anche per rafforzare l’immagine di una città accogliente a misura di famiglia che sono elementi compatibili anche con la costruzione di un’immagine di una città sempre più incline ad un turismo familiare”.

“Questi atti – conclude Serfilippi – sono la testimonianza concreta di una giunta e maggioranza di centrodestra ha cuore la nostra città di Fano, smettendo di considerarla di serie B”.