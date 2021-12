Seri a Lione per parlare di “Fano Città delle Bambine e dei Bambini” alla “Fête des Lumières” 2021

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Invito prestigioso per il sindaco di Fano Massimo Seri che parteciperà alla “Fête des Lumières” 2021 dall’8 all’11 dicembre a Lione. Da quando la città francese è stata fondata, la luce occupa un posto speciale al suo interno e ogni anno l’8 dicembre questa connessione speciale si irradia in tutta la città. La “Fête des Lumières” è un evento internazionale rinomato per le sue installazioni luminose temporanee durante le quali la città si trasforma per quattro magiche serate, riallacciandosi a una tradizione popolare che risale al 1852. Seri relazionerà davanti agli ospiti internazionali sull’esperienza del progetto di “Fano Città delle Bambine e dei Bambini” che da 30 anni incanala lo sviluppo strategico della ”Città della Fortuna”.

“Questa nostra partecipazione – chiosa Seri – è sicuramente motivo di orgoglio e ringrazio la città di Lione e il sindaco Grégory Doucet per tale invito. Il progetto di ‘Fano Città delle Bambine e dei Bambini’ è sicuramente visto con grande interesse non solo in Italia ma anche nel mondo e la nostra presenza a questo evento di rilievo ne è la dimostrazione. Sarò felice di condividere il nostro percorso e la sensibilità che questa amministrazione nutre verso il ruolo che hanno le bambine e i bambini all’interno della città. Per noi è fondamentale tenere in considerazione la modalità con cui i più piccoli abitano la città, affinché quest’ultima sia sempre più accogliente, vivibile e a misura di cittadino. Del resto, questa chiave di lettura ci sta facilitando nell’esecuzione di politiche attinenti alla sostenibilità e alla mobilità urbana, nodi su cui si giocherà la crescita futura di tutti i territori”.

