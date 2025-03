Servizio idrico AATO1 Marche Nord, Latini (Lega): “In arrivo 22 milioni di euro dal governo”

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “Grazie all’impegno del ministro Salvini, da sempre attento al dossier idrico, in arrivo nelle Marche oltre 22 milioni di euro per la riqualificazione della dorsale acquedottistica per la sicurezza del servizio idrico AATO1 Marche Nord. Un intervento che rientra tra quelli previsti con il primo stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI). Ancora una volta con concretezza diamo risposte alle esigenze concrete che provengono dai nostri territori”.

Lo dichiara la deputata della Lega e segretaria del Partito nelle Marche Giorgia Latini.

