Si accende l’estate del Beach Volley ai Bagni Cafè Arzilla trionfo di Girolometti-Chiavatti

Fano (PU) – Una voglia d’estate che si è vista sia in termini di pubblico (tutto esaurito durante le fasi finali), sia in termini di partecipanti con ben 47 coppie al via. Ai Bagni Cafè Arzilla si conferma vincente il team composto da Asd Sportland, Nuova Beachouse e Beach-volley Addiction che il 10 e 11 giugno hanno organizzato il primo torneo di beach volley della stagione, un 2×2 misto che ha visto la partecipazione di atleti dalla Romagna alle basse Marche.

Dopo circa 18 ore di gioco tra sabato e domenica, a trionfare sono stati il fanese Matteo Girolometti e l’umbra (trasferitasi per amore a Senigallia), Giorgia Chiavatti, capaci di non abbassare mai la guardia e non uscire mai dal lato del tabellone dei vincenti fino all’ultimo atto, quando si sono trovati di fronte due avversari anche loro autori di un percorso netto, Francesco Pimpinelli e Laura Toccacieli, che però nulla hanno potuto contro la freschezza e la forza di Girolometti-Chiavatti, vittoriosi per 2-0.

Podio per Andrea Ferro-Nicole Spinaci, bravi ad avere la meglio su Alessandro Spendolini-Marica Lucconi, quest’ultima detentrice del torneo.

Come ormai da formula collaudata, il torneo prevedeva anche due tornei paralleli, il Silver e il Bronze, riservati a coloro qualificatisi per le finali ma non con un punteggio utile per guadagnarsi il Gold. In questo caso a vincere sono stati Nicolas Piergiovanni-Giorgia Lugnoli (silver) e Gualtiero Zito-Margherita Pagnoni (bronze) che si sono imposti, rispettivamente, su Mattia Carubbi-Francesca Fossi e Lorenzo Fatica-Martina Vitali (silver) e Enrico Tamanti-Irene Ceccarelli e Gianluca Simplicio-Gioia Cini (bronze).

A completare il week end perfetto, impreziosito dalla presenza a bordo campo della fisioterapista Elena Paci alle cui mani si sono affidati a turno diversi giocatori e no, sono stati due volti storici del beach fanese, Marco Luzi, arbitro di partita, e Roberto Bevilacqua, speaker delle fasi finali.

Prossimo appuntamento il 24-25 giugno con il 2×2 maschile torneo Bici Cascioli mentre, in Sassonia, il debutto ufficiale è per il 26 giugno con il 2×2 open e amatori, sempre maschile, in programma fino al 30 giugno a Bagni Carlo e Bagni Gabriele.