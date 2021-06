Si accendono le luci sulla Arena Bcc

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Dopo una pausa forzata causa Covid si riaccendono le luci sulla Arena BCC grazie ad un ricco programma di eventi organizzati in modo impeccabile dalla Polisportiva Tre Ponti in collaborazione con la Cooperativa Tre Ponti e la Proloco di Fano, con il Patrocinio del Comune di Fano e della Regione Marche.

Sono tanti gli appuntamenti che animeranno questa Estate 2021: dal teatro sotto le stelle con spettacoli dialettali di varie Compagnie Teatrali del Territorio, spettacoli musicali con cover band e orchestre locali, serate dedicate all’intrattenimento comico, alla beneficenza e serate di cinema all’aperto con ospiti di livello nazionale.

L’Arena ha aperto le porte alle scuole di danza fanesi ospitandole per i loro saggi di fine anno dal 24 giugno al 3 luglio 2021.

Si inizia il 5 luglio con la rassegna “Cinema sotto le stelle” che comprende i martedì del Masetti (il film è presentato dal Masetti Cinema) ed il giovedì del Multiplex Giometti (il film è presentato dal Multiple). In anteprima ci saranno “Morrison”, “Lei mi parla ancora”, “Est” e “Nomadland”. Nei mesi di luglio, agosto e settembre le proiezioni saranno dal lunedì al giovedì con spettacolo unico alle ore 21,30 (biglietti alla cassa Asrena Bcc). Per info: WhatsApp 371 1428916 – cell. 333 9976194.

Anche la rassegna dialettale “Teatro sotto le stelle”, giunta alle XII, avrà come orario di inizio spettacoli le 21,30 e come giorno settimanale dedicato il venerdì. Si parte il 16 luglio con la Compagnia Mazzamurei con la commedia di Luigi Schiaroli “La Panchina”. Il 23 luglio (ed in questa occasione anche sabato 24 luglio) la Compagnia Teatrale Gaf porta in scena “La Figura D’l’ov Tost” (S’en I La Faremo 2) con testo e regia di Lucio e Fabrizio Signoretti. Il 6 agosto è la volta della Compagnia Teatrale del “Gallo” con “Questa Do’ La Mett?” per la regia di Paolo Cioppi. Il 13 agosto sul palco salirà il Guitto con “Vien Oltra Che Arcmincia” di Stefano Guidi con la regia di Alice Guidi. La Compagnia Teatrale Il Faro “Franca Mercantini” porterà in scena il 20 agosto “Spulciand De Quá E De Lá”. Il 27 agosto spazio al Gruppo “Gli Indimenticabili” con “Male Una?? Pegghio Quell’atra” mentre il 3 settembre sarà la volta della Compagnia Artacan con “È Tutt Un Magna Magna” con la regia di Cristina Cinotti. Saranno riservati sconti sui biglietti ai titolari di Carta Conad, ai soci Bcc Fano e ai soci ProLoco Fano. (Info allo 0721.1832688 – 0721.860083 – 348.2715070).

Venerdì 9 luglio alle ore 21.00 sarà in programma una serata di intrattenimento musicale dal titolo “Tra palco e cuore” che vedrà salire sul palco artisti musicali locali.Questa serata è organizzata da Tre Ponti, dalla Proloco con la collaborazione del “ Il Paese Dei Balocchi” e sarà dedicata a Fabio Uguccioni .L’ intero incasso sarà devoluto alla Mensa di San Paterniano.

Il programma di “Musicarena” (orario inizio 21,30) prosegue sabato 31 luglio con “The Best of live Band” con le hits degli ultimi 50 anni, sabato 14 agosto ci saranno i Queenmania con il tributo ai Queen e a Freddie Mercuri. Sabato 21 agosto spazio agli Havana Club con il tributo a Vasco Rossi, il giorno seguente (domenica 22 agosto) riflettori puntati sull’Orchestra Sinfonica Rossini con l’omaggio ad Astor Piazzolla. Domenica 29 agosto l’evento speciale in collaborazione con On Stage con Samuel (Subsonica),evento conclusivo del Carnevale estivo 2021.

Per quanto concerne gli appuntamenti dedicati allo “Humor” (inizio spettacoli ore 21,30), il programma prevede domenica 4 luglio Giorgio Montanini Live , domenica 8 agosto serata divertente con l’esibizione dei 4 finalisti del programma “La sai l’ultima”: Bicio, Willer Collura, Augustarello e Raoul Maiuli. Venerdì 30 luglio e domenica 5 settembre sono le giornate dedicate al San Costanzo Show con lo spettacolo “Sapore di sale” con la regia di Oscar Genovese e Paola Galassi.