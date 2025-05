0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Domenica 25 maggio, a Fano (Pesaro Urbino) si conclude la 2ª edizione del festival SOPRAVÈNTO, con la direzione artistica di COLAPESCE e DIMARTINO, organizzato da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura. La città marchigiana per tre giorni si è trasformata in un palcoscenico diffuso, ospitando concerti di alcuni degli artisti più in vista nel panorama musicale italiano, incontri e momenti di condivisione in luoghi simbolo della marineria fanese e del suo suggestivo centro storico.

Il terzo e ultimo giorno di Sopravènto avrà inizio con il concerto dopo l’alba di Massimo Silverio al Waterfront della Spiaggia Sassonia. Nell’orario in cui i pescatori tornano dal mare, il cantautore originario della regione della Carnia, porterà sul palco della rassegna fanese le sue opere scritte e cantate nella sua lingua nativa, il cjarniel, lingua minoritaria delle Alpi Carniche. Il suo personalissimo linguaggio, fatto di poesia e suoni che si mescolano tra classico e contemporaneo, popolare e colto, acustico, elettroacustico ed elettronico, unito al suggestivo panorama illuminato dalle prime luci del giorno incanterà gli spettatori in uno dei nuovi spazi della città.

Inizio concerto ore 06.00. Il sole sorge alle ore 5.33.

A seguire, alle ore 07.30, sempre sulla Spiaggia di Sassonia sarà possibile fare colazione con le specialità locali a cura del ristorante Goodies. A fare da sottofondo sarà un nuovo dj set di Emiliano Colasanti, co-fondatore di 42 Records, ex formalists musicale e dj per passione. Sarà un momento di scoperta, guidato dallo spirito di ricerca e dall’approccio con cui, da quasi vent’anni, Emiliano dà voce a progetti innovativi, sperimentali e autentici.

Alle ore 08.30, invece, dal Faro di Fano prenderà il via la passeggiata “Buongiorno mare“ che permetterà ai partecipanti di scoprire i luoghi e le storie della marineria fanese e incontrare i pescatori fanesi. La giornalista, ricercatore sociale e curatrice indipendente Cristiana Colli presenterà il suo nuovo libro “Adriatico. Mare d’Inverno” (artem, 2024) alle ore 10.30 al Molo di Ponente.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Fano città da giocare (Viale Adriatico, Sassonia) ospiterà “Realizza il tuo Scooby Doo“, il workshop per bambini (dai 6 anni) guidato dal maestro retaio Mauro Pipeta.

Un nuovo incontro condotto dal biologo marino e divulgatore Raffaele Di Placido con gli artisti ospiti della rassegna e i pescatori fanesi si terrà alle ore 17.30 alla Darsena dei Pescherecci. L’evento vedrà la speciale partecipazione del cantautore Nicolò Carnesi che presenterà in anteprima il suo nuovo album “Ananke“. L’Ex Chiesa di San Francesco, uno dei luoghi simbolo di Fano e cuore del festival, farà da cornice al concerto SOLD OUT de La Niña che, in occasione della tappa marchigiana del Furèsta Tour, presenterà dal vivo il suo nuovo album “Furèsta“, anticipato dai brani “Guapparìa“, “Mammama’ – Live session at Auditorium Novecento” e “Figlia d”a Tempesta“.

Apertura cancelli ore 20.30, inizio concerto ore 21.15. Opening act Fratelli Trabace. In caso di condizioni meteorologiche avverse, il concerto de La Niña si terrà in una location indoor limitrofa.

Maggiori informazioni su www.rebelhouse.it/sopravento.

Il festival terminerà con la processione della barca che partirà alle ore 22.30 dalla Ex Chiesa di San Francesco e che arriverà al Faro del porto.

Fatta eccezione per il concerto in programma all’Ex Chiesa di San Francesco, tutti gli altri eventi sono a ingresso gratuito.

La 2ª edizione di Sopravènto è organizzata da Rebel House e Comune di Fano, con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.

SOPRAVÈNTO si caratterizza per la stretta relazione con il luogo in cui si svolge, una città che affonda le proprie origini nel mare, di cui racconta le tradizioni e di cui propone uno sguardo plurale e dinamico con cui osservare le bellezze del territorio. Per omaggiare la cultura del mare e la sua gente è stato scelto come nome Sopravènto, termine usato in marineria per indicare ciò che si trova dalla parte da cui spira il vento. Il mare verrà narrato non solo con il linguaggio universale della musica, ma anche attraverso i racconti emozionanti di marinai e pescatori fanesi, custodi della tradizione e della storia locale.

REBEL HOUSE è un’impresa creativa costituita da Mattia Priori e Serena Pierfranceschi che, dopo anni di attivismo volontario in ambito culturale, hanno sentito l’esigenza di dedicare più tempo e attenzione a un settore con un valore potenziale importante e troppo poca cura dedicata. Nasce così una vera e propria azienda che produce eventi culturali e vanta all’attivo l’organizzazione di numerosi concerti e festival in territorio marchigiano, oltre a progetti culturali su scala nazionale come la mostra itinerante in realtà aumentata “Pictures of you“. La novità appena introdotta in Rebel House consiste nel declinare la forma delle sue attività in servizi e funzioni propri di un’agenzia creativa. Grazie alla nuova sede operativa di Fano, le proprie competenze di sviluppo, promozione e organizzazione di eventi culturali sono messe a servizio di aziende, enti pubblici o privati, a cui si aggiungono le attività di comunicazione e brand identity aziendale per valorizzare ciascun contenuto specifico e significativo.