Si conclude la Vitruvius Summer School 2026

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Fano (PU) – Con i colloqui finali e la consegna degli attestati di partecipazione si è concluso, sabato 20 giugno 2026, il Corso di Alta Formazione organizzato dal Centro Studi Vitruviani, con la diretta collaborazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Dedicato quest’anno al tema “La Basilica di Vitruvio a Fano. Dal testo alla realtà archeologica” il corso ha visto la partecipazione di giovani studiosi in architettura, archeologia, storia dell’arte e anche di alcuni professionisti: Anita Borgogelli (Fano), Rebecca May Brooks (Great Yarmouth, UK), Camilla Chiti (Pistoia), Anna Grazia Del Sole (Galatina, LE), Pietro Fenici (Rieti), Fernanda Marotti (Fano), Rosanna Muratore (Genova), Massimiliano Nerone (Pescara), Margherita Pereira (Roma), Giacomo Picco (Valdagno, VI), Federico Maria Polani (Roma), Chiara Polverari (Fano), Giulia Ravaioli (Faenza), Ileana Schiavelli (Roma) ed Elisabetta Vitali (Fano).

“Ad essi va il nostro grazie – afferma il presidente Dino Zacchilli – per aver scelto di vivere una bella, impegnativa, settimana di studio insieme a noi ed anche per le belle considerazioni che nei colloqui finali hanno voluto esprimere sull’organizzazione del corso, sui contenuti proposti e, soprattutto, sul gradito approccio multidisciplinare, capace di arricchire la formazione e le conoscenze di ciascuno. Sono sicuro che saranno i nostri migliori ambasciatori”

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Tutto ciò grazie anche ai nostri docenti che ringraziamo per il loro alto contributo scientifico e la loro generosa collaborazione: Henner von Hesberg, Pierre Gros, Catherine Saliou, Oscar Mei, Paolo Clini, Lorenzo Kosmopoulos, Eugenio La Rocca, Ilaria Rossetti, Ingrid Rowland, Valeria Mariotti, Vincenzo Fiocchi Nicolai, Daniele Sacco, Elena Svalduz e Cettina Lenza. Un grazie particolare poi va alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, per aver consentito la visita nello scavo della Basilica in piazza Andrea Costa. Il prof. Oscar Mei, direttore della Vitruvius Summer School e direttore scientifico del Centro Studi sottolinea che “è stata un’edizione davvero straordinaria del nostro corso, dedicato alla Basilica di Fano nell’anno della sua scoperta. Cifra distintiva è stata, come sempre, l’altissima qualità dei docenti e la scientificità dell’approccio ai tanti temi legati a Vitruvio e al De Architectura. La lettura del testo, la visita al cantiere e gli altri argomenti trattati, tutti legati alla Basilica di Fano, dimostrano quanto la ricerca scientifica debba procedere per gradi e attraverso la proposizione di dubbi piuttosto che vivere di certezze”.

Secondo il prof. Antonello Alici (Univpm), coordinatore del Corso, “è stata un’edizione di grande interesse sostenuta dalla presenza delle tracce tangibili della basilica di Vitruvio. Un corpo docente di eccezione, tra archeologi, storici dell’arte e storici dell’architettura antica e rinascimentale, ha guidato i 15 corsisti attraverso l’eredità di Vitruvio, tra interpretazione del testo del De Architectura e un’ampia rassegna di esempi che ha mostrato l’evoluzione funzionale e formale della basilica dall’età di Augusto al paleocristiano, dal Medioevo al Rinascimento fino al Settecento. Il colloquio finale con i corsisti ha confermato la piena riuscita di un progetto formativo di alto profilo e l’apprezzamento della vivibilità della città di Fano, scrigno di cultura e di buona cucina”.

Il Centro Studi ringrazia l’Assessore alla Cultura Lucia Tarsi e il Presidente della Fondazione Carifano per la loro presenza alla cerimonia conclusiva e per le parole di vicinanza e sostegno che hanno voluto esprimere in tale occasione. Un ringraziamento, infine, a Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Fano, Fondazione Carifano, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Università Politecnica delle Marche di Ancona.