Si è svolta la 22esima edizione del Giro Podistico del Monte Carpegna

Pesaro – Riproporre nel calendario podistico nazionale una classica come il Giro Podistico del Monte Carpegna alla sua 22esima edizione. Abbinarci il riesumato Trail Il Carpegna mi Basta, nella sua formula non competitiva riprendendo lo slogan coniato da Marco Pantani e sul quale nel corso degli anni è stata costruita una delle più apprezzate Granfondo di mountain bike. Unire al tutto anche il Carpegna Bike & Food, cicloraduno inserito nell’Mtb Marche Cup. Tutto in contemporanea. Questo il grande impegno che si è assunta l’Asd Carpegna Experience, capace di organizzare una domenica di fine luglio all’insegna dello sport e del divertimento all’aria aperta.

Chiaramente l’attenzione principale era concentrata sulla gara podistica, di 15,5 km per 650 metri tappa dell’importante challenge Uisp Correre x Correre. A mettere tutti d’accordo è stato Luca Boinega che in 1h00’34” ha staccato di 1’33” Claudio Galassi, terza posizione per un altro Boinega, Lorenzo a 1’54” che ha estromesso dal podio uno dei favoriti, Marco Ercoli staccato di 2’35”. Quinta posizione per Gian Marco Bertini a 2’52”.

Nomi importanti sul podio della prova femminile con Alice Guerra che si è aggiudicata la gara in 1h10’20”, tempo che le è valso la 17esima posizione assoluta. Alle sue spalle Luana Leardini, staccata di 4’08”, terza piazza per Livia Grazi a 7’19”.

In oltre 400 hanno condiviso una delle tre proposte agonistiche della manifestazione marchigiana, vivendo una giornata diversa e popolando la zona di partenza/arrivo in Piazza Conti a Carpegna fino al tardo pomeriggio in un clima assolutamente festoso. Un particolare ringraziamento al Comune di Carpegna, alla Pro Loco, al Gc Avis Aido Montefeltro che ha curato la parte ciclistica (senza dimenticare l’Uisp Regionale Marche e l’Uisp di Pesaro-Urbino) e a tutti coloro che hanno condiviso la domenica, prodigandosi anche nella gestione dei servizi per regalare a chi ha partecipato qualcosa di unico.