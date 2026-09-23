Sicurezza delle cure, la Regione Marche celebra la Giornata Nazionale

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Regione Marche – Un confronto tra istituzioni e professionisti sanitari sulla sicurezza delle cure nelle malattie croniche. In occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, celebrata nei giorni scorsi, la Regione Marche ha organizzato un evento formativo dedicato al tema individuato dall’OMS per il 2026: “Cure sicure per le malattie non trasmissibili – Cure sicure per tutta la vita!”.

“Garantire cure sicure lungo tutto l’arco della vita – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – significa costruire percorsi assistenziali integrati, prevenire i danni evitabili e assicurare una presa in carico continua e centrata sulla persona”.

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L’iniziativa ha coinvolto professionisti del Servizio Sanitario Regionale per promuovere la prevenzione degli eventi avversi e il miglioramento della qualità dell’assistenza.

Durante la giornata sono state approfondite le principali problematiche di sicurezza correlate alle malattie cardiovascolari, alle patologie respiratorie croniche, al diabete, alla malattia renale cronica e alla demenza, con particolare attenzione all’appropriatezza delle cure, alla continuità assistenziale e all’integrazione tra ospedale e territorio. Nel corso dei lavori si è svolto anche un collegamento con il Ministero della Salute, che ha arricchito il confronto istituzionale sulle tematiche della sicurezza delle cure.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno regionale per la promozione della cultura della sicurezza, valorizzando la formazione dei professionisti, la collaborazione multidisciplinare e il coinvolgimento attivo dei pazienti e dei caregiver.

La giornata ha inoltre richiamato l’importanza della diffusione delle buone pratiche, in linea con le iniziative promosse da AGENAS per la raccolta delle esperienze sulla sicurezza delle persone affette da malattie non trasmissibili.