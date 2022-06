Sicurezza informatica e giornalismo: Confcommercio Marche ospita due incontri formativi

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Tematiche di stretta attualità al centro di due interessanti meeting formativi in programma questa settimana presso la sede di Confcommercio Marche Nord. Si partirà giovedì 23 con il convegno ‘Tecnologia e sicurezza informatica’, promosso dall’azienda Ftp srl con la collaborazione di Confcommercio e Terziario Donna Pesaro Urbino/Marche Nord e 50&Più. L’appuntamento è alle 16 presso la sala convegni.

La continuità produttiva e la protezione dei dati sono ormai una priorità. Acquisire consapevolezza ci consente di salvaguardare le nostre aziende. Oggi è evidente che il Ransomware (tipo di virus che limita l’accesso del dispositivo che infetta) è rimasto il principale rischio per la sicurezza a livello mondiale per il primo quadrimestre del 2022, come sottolinea il report CTIR). Abbiamo un aumento preoccupante degli attacchi, gruppi di cyber criminali con elevate competenze, tecniche e grandi risorse umane e finanziarie sono in grado di sferrare attacchi su larga scala e per lunghi periodi di tempo. Obiettivo dell’incontro: fornire una panoramica di rischi, ma anche di soluzioni, attraverso argomenti trattati in maniera fruibile. Affidarsi a consulenti esperti ed aggiornati significa utilizzare gli strumenti tecnologici e le risorse economiche in modo efficace, accompagnando le aziende nell’era della digitalizzazione. Chiunque fosse interessato può iscriversi alla mail segreteria@ascompesaro.it (posti limitati).

Venerdì 24 dalle 10 alle 13 sarà la volta del corso di formazione deontologico organizzato dall’ordine dei giornalisti delle Marche sul “Diritto all’immagine e diritto alla privacy nel testo unico fake news e ricerca della verità in tempo di guerra”. Relatore Michele Partipilo. Cinque i crediti formativi.

“Aggiornarsi continuamente è fondamentale in ogni settore – sottolinea il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli – e le porte della nostra associazione sono sempre aperte ad eventi che consentono di crescere e acquisire competenze importanti. Ormai da tempo abbiamo avviato un percorso di formazione e aggiornamento per quanto concerne la comunicazione e la promozione, in particolare sfruttando al meglio il potenziale dei social, e questi due importanti appuntamenti saranno un ulteriore arricchimento”.