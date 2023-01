Sinergia tra Vuelle e Confcommercio Marche Nord

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – La Victoria Libertas Pesaro Basket potrà contare nell’ultima parte di campionato, che la sta vedendo grande protagonista, su un tifoso in più, anzi su tanti sostenitori in più. Infatti, grazie alla sinergia tra Confcommercio Marche Nord e i suoi partners, Sail’Solutions e GAM (Gruppo Albergatori Multiservizi Gabicce Mare), tutti i dipendenti ed associati dell’associazione di categoria potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’abbonamento per le ultime 8 partite casalinghe del girone di ritorno del campionato.

Nei giorni scorsi l’incontro tra il direttore Amerigo Varotti e il vicedirettore Agnese Trufelli con il presidente e direttore generale della Victoria Libertas Pesaro Basket Ario Costa ha portato a questa bella collaborazione, che vuole essere solamente l’inizio di un entusiasmante percorso: “Crediamo fortemente in questa collaborazione – spiega Trufelli – perché la Victoria Libertas oltre ad essere un orgoglio per tutta la città di Pesaro è un grande patrimonio di tutte le Marche, uno straordinario volano promozionale per la nostra regione. Un forte ringraziamento va ai nostri partners che hanno consentito di concretizzare questa iniziativa. La sinergia porterà presto ad altre interessanti novità, come il ripristino del Vuelle fan club Confcommercio che era un punto di riferimento per tutti gli associati e dipendenti amanti del basket”.

Pubblicità

Gli interessati al mini abbonamento scontato devono contattare entro venerdì 20 gennaio alle ore 13 il numero 0721.698205 o inviare una mail a segreteria@confcommerciomarchenord.it.